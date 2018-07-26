В Брестской области реализуется 31 инвестпроект на Br501 млн

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области реализуется 31 инвестпроект на общую сумму Br501 млн, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета экономики Михаил Баценко, передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем году по ранее заключенным инвестиционным договорам планируется освоить Br38,8 млн. "Это позволит области по итогам года обеспечить рост инвестиций в основной капитал и выполнить годовое задание", - сказал Михаил Баценко. Среди наиболее значимых инвестпроектов - организация производства по изготовлению пневмогидроцилиндров ОАО "Салео-Кобрин", реконструкция с модернизацией производственных мощностей переработки сахарной свеклы на Жабинковском сахарном заводе, развитие производственных мощностей с освоением производства инновационной продукции в ЗАО "Амкодор-Пинск".

В целом объем инвестиций в основной капитал по области за январь-июнь вырос к соответствующему периоду 2017 года на 12,8%. Вместе с тем по организациям республиканской подчиненности снижение объема инвестиций в основной капитал за первое полугодие составило более 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только отдельные предприятия Минпрома, Минстройархитектуры, "Белнефтехима", "Беллегпрома", "Белгоспищепрома" заявили о намерении реализовать в ближайшие годы на территории Брестской области проекты на общую сумму Br32,7 млн, причем без указания точного графика работы.

За январь-март область перевыполнила задание по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой основе: при задании $22 млн поступило $78,8 млн. Квартальное задание не выполнили только Пинский, Столинский, Барановичский и Ганцевичский районы. Около 64% общего объема ПИИ привлечено в свободную экономическую зону "Брест". "Однако практически весь объем ПИИ обеспечен за счет реинвестирования полученной прибыли по ранее реализованным проектам", - отметил Михаил Баценко. По его словам, отсутствие новых значимых проектов с ПИИ является основной проблемой для районов и области в целом.

Сегодня на заседании облисполкома были рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета Брестской области за первое полугодие.-0-