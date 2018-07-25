25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области спрос на земельные участки в четыре раза превышает предложение. Об этом сообщил сегодня на республиканском семинаре "Состояние и перспективы развития индивидуального жилищного строительства в Республике Беларусь" заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестская область традиционно обеспечивает большую долю индивидуального жилищного строительства в общем вводе жилья. На протяжении последних лет этот показатель составляет более 50%. На 1 июля в области насчитывалось около 3,5 тыс. свободных земельных участков, при этом было около 14,5 тыс. заявлений от граждан, желающих их получить. Наиболее остро стоит проблема в Бресте, Барановичах, Пинске, а также Березовском, Брестском, Жабинковском и Кобринском районах. Между тем по результатам инвентаризации кварталов усадебной застройки архитектурными службами было выявлено более 3 тыс. незавершенных строительством и законсервированных жилых домов.

Еще одной проблемой является обеспечение кварталов индивидуальной жилой застройки объектами инфраструктуры (сети электро- и водоснабжения, подъездные пути). Для ее решения местные органы власти активно работают над привлечением средств граждан на условиях долевого строительства. "Несмотря на различные виды государственной поддержки, оказываемой гражданам при строительстве жилья, основным источником финансирования строительства жилья остаются собственные средства застройщиков. По итогам 2017 года их доля составила 74% в общем объеме инвестиций на жилищное строительство", - отметил вице-губернатор.

Всего в Брестской области на 1 января на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 91,6 тыс. семей, в том числе более 7,3 тыс. многодетных. В текущем году жильем планируется обеспечить 1761 многодетную семью. В целом в области планируется построить 628 тыс. кв.м жилья, в том числе в индивидуальном жилищном строительстве - 258 тыс. кв.м.-0-