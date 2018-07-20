В Брестской области третий этап строительства соцжилья с техпомощью Китая начнут до конца года

20 июля, Жабинка /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области третий этап строительства социального жилья с использованием технико-экономической помощи Китая начнется до конца года. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно проекту, в регионе построят еще два социальных дома. Один появится в Барановичах, он рассчитан на 108 квартир. В Столине возведут дом на 90 квартир. Стоимость объектов оценивается более чем в 30 млн юаней. Проектная документация уже передана китайской стороне на рассмотрение и согласование. "В сотрудничестве с Китаем третий этап реализации проекта планируем начать уже в этом году. В целом в области программа строительства социального жилья выполняется, все объекты вводятся в строй по графику", - подчеркнул Вадим Ольшевский.

Во время реализации первого этапа проекта по строительству соцжилья в области введены четыре дома: по два в Бресте и Пинске. Ко второй стадии, которая предусматривала строительство в трех городах 184 социальных квартир, специалисты приступили в нынешнем январе. В течение полугода запланированные работы были выполнены. В частности, в Жабинке возведен дом, рассчитанный на 40 семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сегодня состоялась торжественная церемония его введения в эксплуатацию, что стало подарком местным жителям накануне Дня города.

"Строительство этого дома позволило в значительной степени решить вопрос обеспечения жильем детей-сирот, семей, которые воспитывают детей-инвалидов, а также многодетных семей. Уверен, что новоселы обретут настоящий домашний очаг, обоснуются на жабинковской земле и будут трудиться на благо процветания малой родины", - сказал председатель Жабинковского райисполкома Дмитрий Городецкий.

Также завершено строительство 81-квартирного дома в Барановичах и 63-квартирного - в Пинске. Генеральным подрядчиком объектов выступает ООО "Китайская железнодорожная строительная корпорация №9", субподрядной организацией является КУП "Брестжилстрой".

"Реализация данного проекта отражает дружественность и искренность отношения китайского народа к белорусскому. Это яркий пример стратегического партнерства между нашими странами. В дальнейшем будем прилагать совместные усилия для воплощения в жизнь договоренностей лидеров двух стран, достигнутых на саммите ШОС в Циндао, в том числе реализации третьего этапа строительства социального жилья и других приоритетных проектов", - отметил первый секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Беларуси Чэнь Юйцзин.-0-