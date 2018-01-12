В Брестской области в 2017 году продано неиспользуемых объектов госимущества на Br3,3 млн

12 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Фонд "Брестоблимущество" и горрайисполкомы продали в 2017 году неиспользуемых объектов недвижимости на Br3,3 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор областного территориального фонда государственного имущества Павел Манько.

В течение минувшего года в области из запланированных 334 объектов коммунальной собственности в хозоборот вовлечены 190 объектов, в том числе путем продажи - 132. Почти половина из них (46%) проданы на аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине. Планируется, что в результате продаж в местные бюджеты поступит более Br3 млн.

Кроме того, из 14 объектов республиканской собственности, распоряжаться которыми уполномочен Брестский облисполком, нереализованными остались только два объекта РУП "Бреставтодор". Так, незавершенное строительство производственного здания в Пинске по проезду Калиновского трижды выставлялось на аукцион с начальной ценой, равной 1 БВ. Ввиду того, что покупателей на этот предмет торгов так и не нашлось, Минтрансу будет предложено рассмотреть вопрос о сносе объекта. В Березовском районе вблизи д. Бронная Гора находится комплекс капитальных строений. На последних в минувшем году торгах, которые состоялись 29 декабря, объект был выставлен со снижением цены на 50%. Его попытаются продать в текущем году.

По словам директора "Брестоблимущества", наиболее результативными в 2017 году оказались электронные торги на площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Из 12 выставленных фондом объектов недвижимости были проданы 11. Наиболее интересными оказались торги в последний рабочий день года. Они продолжались более двух часов. В течение этого времени три претендента на многофункциональное здание в Барановичах по улице Хлебной сделали более 3 тыс. шагов повышения цены. В результате, стартовав с начальной цены, равной 1 БВ, объект был продан за Br11 тыс. Новым собственником здания стал местный предприниматель.

В настоящее время в области завершается формирование и утверждение графиков по вовлечению в хозяйственный оборот и сносу неиспользуемых объектов государственной собственности. В этом году уже выставлены на торги 33 объекта. В основном это бывшие здания социальной сферы. Так, на 23 января назначен аукцион по расположенной вблизи д. Полонка в Барановичском районе турбазы со строениями. Объект находится на балансе отдела образования, спорта и туризма Барановичского райисполкома, он выставлен на продажу с начальной ценой, равной 1 БВ. Общая площадь всех сооружений составляет 525 кв.м, земельный участок - свыше 0,8 га - предоставляется в аренду сроком на 50 лет.-0-