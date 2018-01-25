В Брестской области в 2018 году планируется построить 300 социальных квартир

25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в текущем году планируется построить 300 социальных квартир. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома - начальник управления инвестиций, строительства и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Сергей Лободинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году в регионе за счет бюджета построено более 120 социальных квартир. Еще 320 жилых помещений - вклад технико-экономической помощи Китая, благодаря которой четыре дома построены в Бресте и Пинске. В нынешнем году планируем построить 300 квартир социального пользования", - сказал Сергей Лободинский.

В целом на текущий год для Брестской области определено задание по строительству 628 тыс. кв.м жилья. Это на 86 тыс. кв.м больше плана 2017-го. В том числе вдвое увеличатся объемы вводимого жилья для многодетных семей. Для этой категории граждан предусмотрено возвести 1 761 квартиру. Росту поспособствовала реализация указа №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений".

"На данный момент гор- и райисполкомами принято 1 600 решений по направлению граждан для строительства жилья с данным видом господдержки. Более 1 тыс. из них уже заключили кредитные договоры. Объем кредитных ресурсов в текущем году составляет Br110 млн (в 2017-м - Br32 млн). С государственной поддержкой планируется построить 35 домов. На такие же объемы рассчитываем в 2019-м", - подытожил зампредседателя комитета по архитектуре и строительству.

В Бресте сегодня в торжественной обстановке дан старт второму этапу строительства в области социального жилья с использованием технико-экономической помощи Китая.-0-