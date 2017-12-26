В Брестской области в 2018 году планируют построить на 15% больше жилья

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском регионе в 2018 году планируется построить на 15% больше жилья, чем в 2017-м, сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, в регионе намерены обеспечить ввод жилья в объеме 628 тыс. кв.м, что составляет 115% к уровню 2017 года. В частности, будут увеличены объемы строительства многоквартирного жилья, востребованного на рынке по качеству и стоимости, планируется максимально улучшить жилищные условия многодетных семей.

В текущем году задание по строительству жилья Брестская область выполняет на 108%, в том числе для нуждающихся - на 149%. Ввод общей площади жилых помещений на сегодня составляет 586 тыс. кв.м при задании 542 тыс. кв.м. Жилищные условия в области в этом году улучшили 508 многодетных семей. Кроме того, по указу №240 улучшить жилищные условия планируется еще 1 053 многодетным семьям. "Брестская область является безусловным лидером в республике по реализации данного указа. В сентябре-декабре текущего года во всех районах области приступили к строительству задельных домов. На эти цели уже направлено Br15 млн коммерческих кредитов", - отметил Анатолий Лис.-0-

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