В Брестской области в 27 школах обновили пищеблоки

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области к новому учебному году в 27 школах обновили пищеблоки, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела технического надзора при главном управлении по образованию Брестского облисполкома Ольга Новикова.

В этом году на капитальный и текущий ремонт пищеблоков школ и садов из местных бюджетов предусмотрено направить Br2,3 млн. Кроме того, более Br1 млн запланировано на замену холодильного и технологического оборудования, кухонного инвентаря, мебели и посуды для школьных столовых. Поставки будут продолжаться в плановом порядке до конца года.

Завершается в эти дни строительство пристройки пищеблока к зданию Песковской средней школы Березовского района. Открытие запланировано на 21 сентября. "Школа принята к началу учебного года. Стройка огорожена и не мешает образовательному процессу. Питание учащихся временно будет организовано в кафе Березовского райпо", - уточнила Ольга Новикова.

Еще один значимый объект введут в сентябре в детском реабилитационном центре "Свитанак" Пинского района - спортивный зал со скалодромом. Он включен в государственную программу по преодолению последствий аварии на ЧАЭС. В настоящее время идет отделка помещений. Кроме того, реконструирована котельная с переводом ее с жидкого топлива на природный газ, модернизированы все наружные коммуникации.

В целом на строительство, ремонт и реконструкцию объектов образования в Брестской области в этом году планируется направить без малого Br58 млн, из которых уже освоено Br33 млн. Значительные объемы ремонтных работ выполнены силами родителей, педагогов, технических работников. На укрепление материально-технической базы учреждений образования дополнительно привлечено более Br500 тыс. внебюджетных средств.-0-