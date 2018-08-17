17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области возьмут на учет все потенциально опасные для детей места, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.
По предложению прокуратуры Брестский облисполком принял решение о паспортизации гор- райисполкомами всех потенциально опасных объектов и мест пребывания несовершеннолетних. Речь идет о незаконченных строительством зданиях, запрещенных для купания местах, карьерах, оврагах, колодцах, переходах и других объектах. За каждым из них будут закреплены должностные лица из числа работников государственных органов, ответственные за соблюдение техники безопасности и устранение опасных для жизни детей ситуаций.
Эта и другие меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних приняты после прокурорских проверок. На территории региона создана и функционирует широкая сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно- и физкультурно-спортивных сооружений, других мест отдыха и укрепления здоровья детей. Однако согласно данным мониторинга, проблема безопасной досуговой занятости детей и молодежи вне этих учреждений в период летних каникул решена не в полной мере. При анализе причин травмирования и гибели несовершеннолетних были выявлены проблемы, требовавшие повышенного внимания местных властей.
Так, при подготовке водных объектов к купальному сезону по требованию прокуратуры благоустроены пляжные зоны для безопасного купания детей в Каменецком, Ивановском, Ивацевичском, Брестском и Столинском районах. В Кобринском, Ляховичском, Столинском районах установлены предупредительные знаки на водных объектах в местах особого риска. В Брестском и Жабинковском районах (озеро Визжар) выделены участки для не умеющих плавать. На водоемах в Ивановоском районе (райцентр, д. Лясковичи, агрогородок Мотоль) очищены акватории пляжей.
Кроме того, в Ивацевичском, Ганцевичском, Малоритском, Кобринском и Барановичском районах ограничен доступ к неиспользуемым в хозяйственной деятельности зданиям, которые представляли угрозу здоровью и безопасности детей.-0-
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