22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области завершается уборка озимого рапса. Такая информация размещена на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 22 июля, озимый рапс в Беларуси убран с 223,9 тыс. га, что составляет 73,8% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано уже 98,6% от плана. В Гомельской области убрано 91,6% площадей, Гродненской - 89,1%, Минской - 74,4%, Могилевской - 35,8%, Витебской - 32,4%.

Всего по стране намолочено 376,2 тыс. т озимого рапса при средней урожайности 16,8 ц/га. В Брестской области намолочено 100,5 тыс. т (урожайность - 19,8 ц/га).-0-