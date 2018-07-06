6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Давид-Городке повреждения на подстанции вызвали перебои в электроснабжении потребителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА на РУП "Брестэнерго".

Инцидент произошел 5 июля в 15.05. На подстанции 110/10кВ "Давид-Городок" из-за защиты от повреждения отключилось оборудование. При этом были погашены 15 воздушных и 10 кабельных линий электропередачи, 197 трансформаторных подстанций, четыре фермы. Кроме города без электричества остались три населенных пункта - деревни Ольпень, Велемичи и Хоромск.

В 19.00 потребителей подстанции перезапитали на новый источник. В полном объеме электроснабжение было восстановлено около 1 часа ночи.

"Произошло повреждение в ячейке входящей линии. Возникла электрическая дуга, начала тлеть изоляция и захватила соседние ячейки. Сработали защиты, подстанция погасла. Включить ее можно было только после того, как мы локализировали повреждение. На это потребовалось достаточно много времени, - пояснил начальник Столинских РЭС Сергей Хведчук. - Параллельно мы вели запитку потребителей по резервным связям, в течение трех часов запитали все фермы. Больница, водозабор, хлебозавод, птицефабрика работали от дизель-генераторов. Там перерыва в электроснабжении практически не было".

Сейчас Давид-Городок полностью обеспечен электроэнергией по обычной схеме. На подстанции ведутся ремонтные работы, которые продлятся несколько дней. Проводится расследование причин отключения.-0-