В День города в Минске родились 22 мальчика и 10 девочек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Здравствуй, минчанин!" пройдет сегодня в учреждениях здравоохранения Минска, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Представители городских властей приедут в роддома поздравить женщин, ставших мамами в День города. Мероприятия пройдут в 1-й, 3-й, 5-й, 6-й городских клинических больницах, родильном доме №2. По данным комитета по здравоохранению Мингорисполкома, только в городских роддомах (без учета РНПЦ "Мать и дитя") 8 сентября родились 22 мальчика и 10 девочек.

Акция "Здравствуй, минчанин!" проводится в городе с 2009 года при поддержке городских организаций общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей" и "Белорусский союз женщин".

Всего в столице проживают 368,2 тыс. детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года несовершеннолетних стало на 55,7 тыс. больше.

В 2017 году в столице родились 19,5 тыс. детей, в том числе 251 двойня и 7 троен. Ежегодно на свет появляется больше мальчиков, чем девочек (в 2017 году 10 тыс. и 9,5 тыс. соответственно). В последние годы более половины новорожденных были вторыми, третьими и последующими детьми в семье.

На учете в органах социальной защиты города состоят более 14,4 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются около 46,2 тыс. несовершеннолетних.-0-