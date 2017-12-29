В ГАИ Минска рассказали, как правильно ездить в пробках

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приближается Новый год, и трафик в столице значительно увеличился: минчане активно готовятся к праздникам, покупают подарки и продукты к новогоднему столу. Сейчас движение, особенно в центре Минска, затруднено. В связи с этим столичная ГАИ рассказала, как правильно ездить в пробках, сообщает БЕЛТА.

Госавтоинспекция призвала водителей к взаимовежливости и внимательности, соблюдению скоростного режима. Автолюбителям не стоит забывать включать "поворотники" перед началом маневра. "В плотном транспортном потоке нужно следить за дистанцией до впереди движущихся автомобилей", - напомнили в ГАИ.

Стоит заранее планировать поездки в выходные дни, не следует садиться за руль в утомленном состоянии.

Согласно ПДД, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу людям. Пешеход в свою очередь обязан переходить дорогу по подземному, надземному переходам, а по наземному - при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть безопасен.

В ближайшие дни особое внимание инспекторы обратят на обеспечение безопасности детей, в частности, на соблюдение правил перевозки малолетних пассажиров водителями легковых автомобилей и организации перевозок групп детей. В ГАИ напомнили, что детей до пяти лет в легковушках нужно перевозить в детских креслах. Юным пассажирам до 12 лет подойдут также бустеры, специальные подушки, дополнительные сидения, которые позволяют безопасно пристегивать ребенка ремнями.-0-