7 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубоком создают 35-метровый водный каскад, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Глубокского райисполкома Олег Варша.

Каскад разместится на склоне горы возле озера Кагальное в центре города. Он будет представлять собой три площадки с резервуарами с водой. Между собой их соединят водостоками. На самом верху сооружения установят колесо, куда будет подаваться при помощи насоса вода из озера. В итоге колесо будет вращаться, а вода переливаться из одной емкости в другую, пока не доберется до озера. Не исключается возможность установки в этих резервуарах небольших фонтанов.

Участвуют в строительстве будущего каскада различные предприятия и организации города. Каждая из них выполняет свою часть работы. В настоящее время здесь трудятся строительная бригада Глубокского мясокомбината, сотрудники местного ЖКХ, представители лесхоза. Предполагается, что наиболее трудоемкий и продолжительный этап стройки еще впереди. "В первую очередь это работа по созданию водоотвода, установка непосредственно лотков, их обкладка камнем. Важной частью станет изготовление опорных каменных стенок, потому что каскад строится на склоне", - отметил Олег Варша.

Со временем территорию вокруг объекта благоустроят, и каскад станет хорошим местом для отдыха глубочан - отсюда открывается отличный вид на центральную часть города.

Открыть каскад предполагается ко Дню Независимости или в преддверии "Вишневого фестиваля" во второй половине июля. Инициатором создания водной системы выступил председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат.-0-