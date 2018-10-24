В Глубокском районе открывается лесосеменной комплекс

24 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубокском опытном лесхозе сегодня торжественно откроют комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой за счет заемных средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Новый тепличный комплекс будет специализироваться на выращивании посадочного материала ели европейской с закрытой корневой системой. Проектная мощность составляет 2,4 млн штук сеянцев в год. В перспективе годовая производительность комплекса может вырасти до 3,2 млн, что позволит обеспечить потребности в посадочном материале улучшенного качества ("лес будущего") на внутреннем и внешнем рынках.

Как планируется, в церемонии открытия примут участие министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, представители генподрядчика, Всемирного банка и местной власти.

Строительство объекта проводилось на территории действующего постоянного лесного питомника. Комплекс состоит из производственного корпуса, в котором будут размещены цех по высеву, склад для хранения кассет и санитарно-бытовые помещения, а также 7 теплиц с автоматизированными системами полива, проветривания и отопления и 8 полей доращивания, оборудованных рамповыми системами полива. Новый объект включает в себя также холодильные камеры для хранения посадочного материала, склад для хранения субстрата, станцию водоподготовки, пруд-накопитель, две артезианские скважины.

Между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития в апреле 2015 года было подписано соглашение о займе по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". МБРР предоставил заем на сумму $40,714 млн. Эти средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования. Весной 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка, изучив ход реализации проекта, принял решение о выделении дополнительного займа в размере 12 млн евро.

В реализации проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" участвуют более 90 лесохозяйственных учреждений страны. Первый лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой был открыт в апреле текущего года на базе Ивацевичского лесхоза Брестской области.-0-