В Гомеле более 100 активистов БРСМ на один день стали военными-пограничниками

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 активистов БРСМ со всего Гомельского региона приняли участие в областной спартакиаде, которая прошла в войсковой части 1242 Гомельской пограничной группы, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие приурочено к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, а также Дню защитников Отечества.

В состав тринадцати команд-участниц вошли члены отрядов охраны правопорядка ОО "БРСМ". Ребята продемонстрировали навыки физической и начальной военной подготовки во время прохождения полосы препятствий, сборки-разборки автомата, состязаний по стрельбе и других испытаний. Победителям эстафеты вручили памятные призы. Пребывание в гостях у гомельских пограничников продолжилось концертом духового оркестра войсковой части.

Также состоялся открытый диалог "Беларусь - страна мира и порядка", во время которого молодежь и представители Гомельской погрангруппы обсудили вопросы безопасности, охраны госграницы, службы в силовых структурах.

Как отметил начальник отдела идеологической работы в/ч 1242 Андрей Панасейко, молодым людям предоставили возможность приблизиться к реальности армейской жизни, узнать на личном опыте, как проходит военная служба, из чего складывается быт. "Ребята не просто приняли участие в акции, но также доказали, что у современных военных есть достойная смена из числа нынешней молодежи. Об этом свидетельствуют проявленные парнями физическая подготовка, целеустремленность, желание развиваться", - сказал он.

Посещение войсковой части - одно из мероприятий ежегодной акции БРСМ и Белорусской республиканской пионерской организации "К защите Отечества готов!", которая проходит по всей стране в феврале. Всего во время республиканской акции в Гомельской области члены БРСМ и БРПО проведут около 30 мероприятий.-0-