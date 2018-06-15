В Гомеле на четверть выросло количество онкозаболеваний, выявляемых на ранних стадиях

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле количество онкологических заболеваний, выявляемых на ранних стадиях, увеличилось в первом квартале этого года более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила сегодня на заседании Гомельского горисполкома главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко, передает корреспондент БЕЛТА.

Общаясь с журналистами, Екатерина Цитко назвала выявление онкозаболеваний именно на ранних стадиях приоритетной задачей для городской системы здравоохранения. "Усилия медицинских работников нацелены на информирование населения о том, что выявленная на ранних стадиях проблема, в том числе онкологическая, благодаря современным медицинским технологиям может быть излечена", - сказала главный врач. Она отметила, что по итогам первого квартала количество онкологических заболеваний, выявляемых на ранних стадиях, увеличилось на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Екатерины Цитко, вырос процент обнаружения онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах.

Реализации задачи по раннему выявлению рака способствует в том числе техническое укрепление городских диагностических и консультативных центров и кабинетов. "В прошлом году благодаря финансовой поддержке городских и областных властей два центра по проведению эндоскопии были оснащены дополнительным оборудованием, позволяющим диагностировать рак кишечника и желудка на ранних стадиях. Для этих центров закуплены четыре современных колоноскопа на общую сумму Br176 тыс.", - прокомментировала Екатерина Цитко. Кроме того, по программе грантовой помощи правительства Японии "Корни травы" в городской клинической больнице №4 появилась видеостойка с гастроскопом и колоноскопом.

Городские медучреждения реализуют скрининговые программы для выявления колоректального рака, рака предстательной и молочной желез. "Буквально на днях вводятся в эксплуатацию в двух городских поликлиниках два новых маммографа. Это позволит увеличить охват целевой группы женского населения для организации ранней диагностики", - добавила главврач.-0-