В Гомеле на Дне предприятия предложат вакансии в сфере дорожного строительства

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 13 марта пройдет День предприятия, на котором вакансии в сфере дорожного строительства предложат желающим работать в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
Представители кадровой службы управления механизации и специальных работ КУП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома" расскажут гомельчанам о предложениях работы в Минске. В частности, среди заявленных вакансий - дорожный рабочий, плотник-бетонщик, монтажник наружных трубопроводов, машинисты самоходного катка, асфальтоукладчика, экскаватора EW-25 и др. Работа вахтовым методом, наниматель предоставляет общежитие.
Во время Дня предприятия представители кадровой службы разъяснят требования и условия трудоустройства, предложат заполнить анкеты, кого-то, возможно, сразу пригласят на работу. Соискателям рекомендуют при себе иметь паспорт, документы об образовании, трудовую книжку.
Мероприятие будет проходить с 10.00 до 12.00 на первом этаже управления по труду, занятости и социальной защите.
Также во время Дня предприятия можно будет узнать информацию о предоставлении субсидий для организации предпринимательской деятельности, получить консультации по законодательству о занятости населения, профессиональному обучению безработных граждан и т.д.-0-
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