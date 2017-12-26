В Гомельской области 150 инициативных групп собирают подписи на местных выборах за кандидатов-партийцев

26 декабря, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. В Гомельской области зарегистрировано 150 инициативных групп граждан для сбора подписей в поддержку лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты местных Советов, которые являются членами политических партий. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель областной избирательной комиссии Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вся работа в избирательных комиссиях региона идет в соответствии с календарным планом. Основное внимание на данном этапе избирательной кампании уделяется регистрации инициативных групп. "На сегодняшний день зарегистрирована 3881 инициативная группа, в том числе 150 групп граждан, которые поддерживают членов политических партий. Кандидаты, которых в процессе сбора подписей граждан будут позиционировать как представителей конкретных политических партий, планируют получить право баллотироваться в основном в районные и сельские Советы депутатов", - отметил собеседник.

Зарегистрировано два случая отказа в регистрации инициативных групп. Причина одна: непогашенная судимость лиц, в пользу которых планировалось организовать сбор подписей, чего не допускает избирательное законодательство.

По оперативным данным, для мониторинга за ходом избирательной кампании в Гомельской области уже зарегистрировались 363 наблюдателя, сообщил Алексей Неверов.-0-