В Гомельской области растет результативность совместной работы профсоюзов и БРСМ по поддержке ветеранов

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области постоянно повышается результативность совместной работы профсоюзных и молодежных организаций по поддержке ветеранов и пожилых людей. Об этом сегодня журналистам до начала заседания Гомельского областного объединения профсоюзов, обкома БРСМ и областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов заявила заместитель председателя областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская, передает корреспондент БЕЛТА.

Жанна Гатальская отметила, что подписанное в 2016 году между тремя областными объединениями соглашение направлено на консолидацию сил для реализации социальных проектов по поддержке ветеранов и пожилых людей. Среди основных направлений деятельности профсоюзных организаций в данной работе - включение в коллективные договоры, которых в области насчитывается более 2,7 тыс., норм по поддержке пожилых людей. "Подавляющее большинство таких документов содержит положения, позволяющие оказывать всестороннюю поддержку работникам предприятий, вышедшим на пенсию. Это адресные выплаты, вручение подарков к юбилеям, профессиональным праздникам, решение вопросов оздоровления и лечения, заготовки продуктов на зиму, доставки топлива, обработки приусадебных участков и другое", - сказала она.

Первый заместитель председателя областного объединения ветеранов Василий Козырев подчеркнул, что в Беларуси ветеранам уделяется серьезное внимание со стороны государства, профсоюзов и молодежи, а трехстороннее соглашение дало возможность еще эффективнее взаимодействовать в вопросах оказания социальной защиты и поддержки этой категории граждан.

Во время совместного заседания участников проинформировали о деятельности областного объединения профсоюзов по социальной защите и поддержке ветеранов войны и труда в 2017 году и планах на текущий. Так, в прошлом году проведен ряд акций и мероприятий. По запросам пожилых людей профсоюзные активисты проводили различные ремонтные работы, заготавливали сельхозпродукцию и топливо на зиму, оказывали помощь в обработке приусадебных участков, доставляли при необходимости лекарственные препараты и продукты питания. Особое внимание было уделено культурному досугу. Общая сумма расходов профсоюзных средств, направленных на соцзащиту ветеранов войны и труда, составила около Br350 тыс.

Трехстороннее сотрудничество будет развиваться и в 2018 году. В частности, профсоюзы продолжат контролировать выполнение положений отраслевых, местных соглашений, коллективных договоров, касающихся социально-экономической защиты молодежи, дополнительных мер адресной социальной поддержки ветеранов войны и труда, неработающих пенсионеров. Получит дальнейшее развитие благотворительная акция "Одиноким ветеранам - наша забота". Впервые запланировано провести совместную спартакиаду с участием профсоюзов, молодежи и ветеранов.

По словам Жанны Гатальской, все поставленные задачи в процессе деятельности решаются очень ответственно, оперативно и творчески. "На этом мы останавливаться не станем. Совместно будем находить новые, более прогрессивные формы взаимодействия для достижения общих целей", - заключила она.-0-