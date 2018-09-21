В городе Высокое 20 сентября побит температурный рекорд 29-летней давности

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городе Высокое Каменецкого района 20 сентября побит температурный рекорд 29-летней давности, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией Брестоблгидромета Светлана Жогальская.
В области днем 20 сентября повсеместно воздух прогрелся до 27-29 градусов тепла. Все девять метеорологических станций региона зафиксировали температурные максимумы для этой даты. В частности, в городе Высокое Каменецкого района столбик термометра поднялся до 29 градусов (ранее максимум отмечался в 1989 году - 27,2 градуса). В Бресте в этот день было плюс 28,7 (предыдущий рекорд принадлежит 1975 году - 27,1 градус). Среднесуточная температура 20 сентября превысила климатическую норму на 6-9 пунктов.
В Брестской области 20 сентября с послевоенного времени воздух прогревался выше 25 градусов в 1975, 1982, 1989 и 2011 годах. Абсолютный же температурный максимум для первого осеннего месяца был отмечен 1 сентября 2015 года в Пинске и на станции "Полесская" в Лунинецком районе. Тогда было плюс 35,5.
В ближайшие дни в юго-западном регионе похолодает, синоптики прогнозируют кратковременные дожди.-0-
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