В Гродненской области на субботнике приведут в порядок объекты историко-культурного наследия

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области основное внимание во время субботника будет уделено приведению в порядок объектов историко-культурного наследия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.

По предварительным данным, в республиканском субботнике 21 апреля примут участие более 310 тыс. жителей Гродненской области. Планируется заработать около Br700 тыс.

"В Год малой родины акцент будет сделан на благоустройстве и приведении в порядок населенных пунктов, объектов историко-культурного наследия, ландшафтных заказников. В частности, запланировано благоустройство бывшей усадьбы "Альбертин" в Слонимском районе, ансамбля бывшего дворца Хрептовичей в деревне Щорсы Новогрудского района. Будут проводиться работы на территориях Новогрудского, Любчанского, Кревского и Гольшанского замков", - сообщили в Гродненском облисполкоме. На субботнике волонтеры будут трудиться на территории усадьбы Огинского в агрогородке Залесье Сморгонского района и других важных объектах.

В Щучине участники субботника поработают на строительстве детского сада. В Дятлово и Новогрудке в порядок приведут парковые зоны. В Слониме запланировано благоустройство зоны отдыха в микрорайоне "Энка". Акцент на спортивных объектах будет сделан в Ошмянах и Кореличах. В Ивье запланировано удаление поросли и вырубка аварийных деревьев около кольцевой дороги вокруг райцентра. Традиционно будет наводиться порядок на территории детских оздоровительных лагерей в Вороновском, Гродненском, Новогрудском, Слонимском и Островецком районах. Пройдут также работы по благоустройству мест, связанных с историей Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Запланировано благоустройство ландшафтных территорий: заказника "Свитязянский" в Новогрудском районе, канала Огинского в Слонимском районе, прибрежной зоны пруда на реке Гервятка в Сморгонском районе, озера в Большой Берестовице, Яновского водохранилища неподалеку от Островца и других объектов.-0-