8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области от внешних причин в I полугодии погибли 12 детей. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Результаты прокурорского надзора в Гродненской области показывают, что вопросы безопасности детей, оказавшихся в неблагоприятных условиях, экстремальных жизненных ситуациях, остаются актуальными. В первом полугодии 2018 года утонули пятеро детей, также были случаи гибели детей от отравлений газом и ядами, на пожарах и в ДТП, от механической асфиксии (продукты блокировали дыхательные пути).

В Лидском районе, отравившись средством для борьбы с муравьями, которое хранилось в общедоступном месте, погиб ребенок 2016 года рождения. Часто с ожогами госпитализировались дети, на которых дома упала емкость с кипящей водой. В Гродно, Щучинском, Лидском районах из-за отсутствия контроля со стороны взрослых были факты выпадения из окон многоэтажных домов, дети получали тяжелые травмы.

"Зарегистрированы неединичные факты причинения вреда жизни и здоровью детей, получения травм из-за того, что родители игнорировали вопросы безопасности жизнедеятельности малолетних. Здесь и оставление детей без присмотра взрослых, несоблюдение правил хранения опасных веществ, предметов и иные причины", - информирует Генпрокуратура. При этом, как правило, проверки констатировали положительные характеристики семей, в которых они воспитывались.

В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с 34 до 80 увеличилось число подростков, признанных потерпевшими по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности. Основные причины таких преступлений, как отмечает прокуратура Гродненской области, - это отсутствие родительского контроля за времяпрепровождением детей и необеспечение занятости подростков. Также среди причин называется игнорирование местными исполнительными и распорядительными органами требований об ограничении доступа посторонних лиц на чердачные помещения домов, в заброшенные здания и строения, к объектам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья детей.

По результатам анализа прокуратура Гродненской области внесла представление председателю комиссии по делам несовершеннолетних Гродненского облисполкома. В акте надзора прокуроры потребовали принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей, защите прав несовершеннолетних, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Поставили вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц.

Главному управлению образования облисполкома предложено в начале 2018/2019 учебного года с привлечением прокурорских работников провести общешкольные родительские собрания на тему ответственности родителей за воспитание детей, обеспечение их безопасности. Главному управлению идеологической работы и по делам молодежи облисполкома также направлено предложение провести на актуальную тему единый день информирования населения.-0-