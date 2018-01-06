В Гродненской области подарки от Президента вручены детям из специализированных учреждений и школ

6 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области новогодние подарки от Президента сегодня были вручены детям из специализированных интернатных учреждений и школ, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Виктор Лискович привез развивающие игры и игрушки воспитанникам Гродненского областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Он тепло пообщался с педагогами и детьми, вручил им подарки. В школе-интернате для гостей и ребят устроили яркое сказочное представление.

"Во время акции "Наши дети" в регионе сделано немало. Проведено около 2 тыс. различных мероприятий. Для детей повсеместно создавалась атмосфера праздника, уюта, заботы и теплоты. Утренники проводили общественные организации, возродили практику праздничных мероприятий для детей сотрудников на всех предприятиях области, открыт ряд новых резиденций Деда Мороза, - отметил Виктор Лискович. - Ни один ребенок в Гродненской области в новогодние праздники не остался без внимания и подарка. Разработана система мер для того, чтобы дети и в течение года чувствовали заботу со стороны взрослых".

"В канун Нового года в Гродно был открыт очередной дом семейного типа. Пусть и в приемной семье, но дети будут воспитываться родителями. Сделан очередной шаг к тому, чтобы свести к минимуму количество специализированных интернатных учреждений. Дети должны расти в семье!", - подчеркнул Виктор Лискович.

Сейчас в Гродненском областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики находятся около 70 детей. Они получают здесь медицинскую и педагогическую помощь, полный комплекс физиопроцедур, лечебной физкультуры, работают с ними дефектологи, есть свой бассейн. "Дети живут по-настоящему в комфортных условиях. Мы со своей стороны стремимся создать атмосферу, близкую к семейной, что позволяет детям адаптироваться к жизни в семье", - отметил главный врач учреждения Олег Стребков. Он подчеркнул, что в 2017 году 94% детей нашли новую семью: 24 воспитанника были усыновлены, 40 детей вернулись в биологические семьи, 20 ребят ушли под опеку, а 8 – в дома семейного типа. Сейчас продолжается развитие базы учреждения: в первом полугодии 2018 года здесь откроется палата паллиативной помощи на 7 коек с современным оборудованием. Обустраивается она за счет бюджетных и спонсорских средств. Переведут сюда детей, которые сейчас находятся в детской областной клинической больнице.

Сегодня подарки от Президента были вручены и в других специализированных учреждениях Гродненской области. Председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук с Новым годом поздравил пациентов Гродненской областной детской клинической больницы. Подарки воспитанникам специальной общеобразовательной школы для детей с нарушениями зрения вручил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Аналогичные мероприятия прошли в районах Гродненской области.

В Беларуси продолжается новогодняя благотворительная акция "Наши дети". Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают подарки. Акция проходит под патронатом Президента Беларуси. Она стартовала 11 декабря и продлится по 10 января.-0-

Фото Леонида Щеглова.