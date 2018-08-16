В Гродненской области свыше 250 экипажей преодолели тысячный рубеж по намолоту

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области свыше 250 экипажей комбайнов преодолели тысячный рубеж по намолоту, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном комитете профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Больше всего комбайнеров-тысячников в Гродненском, Кореличском и Новогрудском районах. Уже 6 экипажей в области преодолели планку в 2 тыс. т зерна: они представляют Гродненский, Мостовский, Сморгонский, Кореличский и Зельвенский районы. 1 тыс. т зерна и более перевезли уже свыше 280 тыс. водителей региона.

Как отметили в Гродненском областном комитете профсоюза работников агропромышленного комплекса, ценные подарки и дипломы вручены всем передовикам жатвы. Чествовали не только тех, кто трудится за рулем комбайна или грузовика, но и операторов сушильных установок и других работников, участвующих в уборке зерновых.

Аграрии Гродненской области завершают уборку зерновых. Ряд районов области уже завершили уборку. В целом в регионе обмолочено свыше 97% площадей. Валовой сбор зерна превысил 850 тыс. т. Наибольший намолот у аграриев Гродненского (около 132 тыс. т), Кореличского (более 84 тыс. т) и Щучинского (более 72 тыс. т) районов. Наибольшей урожайности добились в Гродненском районе: здесь в среднем на круг собрали 45,6 ц/га.-0-