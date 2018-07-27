В Гродненской области за две смены оздоровились более 40 тыс. детей

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала лета в Гродненской области оздоровились более 40 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.
В регионе действуют более 600 различных лагерей как с дневным, так и с круглосуточным пребыванием. Профили их разнообразны - есть спортивные, экологические, туристические и даже лингвистический и юридический лагеря.
"Продолжена традиция прошлого сезона по организации лагерей на базе учреждений образования, расположенных в живописной местности. Таких объектов в регионе создано свыше 60", - отметили в главном управлении образования. Лагеря продолжат свою работу и в августе. До конца лета планируется оздоровить еще не менее 20 тыс. детей.
"Лето ребенок должен проводить интересно и с пользой. С этой задачей справляются учреждения дополнительного образования. На протяжении лета в регионе работают свыше 2,1 тыс. объединений по интересам. Наиболее востребованными направлениями дополнительных образовательных услуг остаются кружки, секции и студии декоративно-прикладного, спортивно-оздоровительного, технического, туристско-краеведческого профилей", - рассказали в главном управлении образования. В рамках областного проекта "Лето-2018: время отдыха, социально значимых дел, личностного самосовершенствования" на базах учреждений дополнительного образования проводятся ежедневные мероприятия: мастер-классы, квест-игры, игровые программы, творческие площадки и др. Педагоги учреждений также выезжают в сельскую местность, агрогородки, оздоровительные лагеря, организуют работу дворовых площадок. В течение двух летних месяцев в систему дополнительного образования было вовлечено более 32 тыс. учащихся.-0-
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