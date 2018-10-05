В Гродно пройдет первый областной фестиваль педагогических классов

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первый областной фестиваль педагогических классов пройдет 6 октября на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Приурочено мероприятие ко Дню учителя. Его участниками станут преподаватели и школьники из профильных педагогических классов из почти 30 школ Гродненской области. Каждое учебное заведение представит команда из шести человек. Всего же, вместе с преподавателями и студентами педагогического факультета, участие в нем примут свыше 500 человек.

"Одна из главный целей фестиваля - формирование у учащихся положительной мотивации к педагогической деятельности и осознанной позитивной установки на выбор профессии педагога. Кроме того, он направлен на консолидацию деятельности педагогов, осуществляющих подготовку учащихся профильных классах, развитие сотрудничества учреждений общего среднего образования, где есть подобные классы, с университетом", - отметили в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

Участникам фестиваля предложат продемонстрировать знания, полученные при изучении факультативных курсов педагогического профиля, проявить свои творческие способности и креативно поздравить своих преподавателей с профессиональным праздником. Для учителей организуют круглый стол "Педагог - профессия будущего". Во время мероприятия гости смогут пообщаться со студентами и руководством университета и факультета.

Сегодня в ГрГУ им. Янки Купалы проводится целенаправленная работа по привлечению на педагогические специальности наиболее мотивированных выпускников школ и гимназий. Например, на педагогическом факультете с 2016 года успешно реализуется образовательный проект "Профильный оздоровительный лагерь "Учитель Next". Его участники - школьники профильных педагогических классов, которые планируют связать свою жизнь с профессией педагога и хотят познакомиться с ней поближе. В течение нескольких дней они знакомятся с университетом, педагогическим факультетом и профессией учителя в формате образовательных, творческих, спортивных и развлекательных мероприятий.

Фестиваль организован педагогическим факультетом ГрГУ им. Янки Купалы совместно с главным управлением образования Гродненского облисполкома.-0-