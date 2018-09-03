В Гродно провели акцию в память о погибших в ДТП детях

3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акция в память о погибших в ДТП детях прошла сегодня в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционную акцию на протяжении последних лет организует областная Госавтоинспекция совместно с юными инспекторами движения. Вдоль одной из центральных городских улиц выстроили девять макетов мальчиков и девочек - именно столько детей погибло за последние пять лет на дорогах региона. Прошел молебен, юные инспектора движения запустили в небо шары, символизирующие души детей.

"Акция носит профилактический характер. Главная ее цель - напомнить нам, взрослым, о проблематике детского дорожного травматизма, - подчеркнул начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик. - Рассказывать детям о правилах безопасного поведения на дороге необходимо постоянно. Они должны знать, как вести себя, будучи пешеходом, пассажиром автомобиля или общественного транспорта. Кроме того, взрослые должны сами быть примером соблюдения правил дорожного движения". Представитель ГАИ отметил положительную тенденцию последних лет по сокращению количества ДТП с участием детей. С начала 2018 года, к счастью, смертельных случаев на дорогах области не было. Однако пострадали в авариях 28 несовершеннолетних.

"С начала учебного года повышенное внимание уделяется детям-пешеходам. При сокращении светового дня все более актуальным становится использование детьми световозвращающих элементов", - напомнил Андрей Цыдик. В первые дни учебного года сотрудники ГАИ активно несут службу вблизи учебных заведений. Особое внимание уделяется контролю за переходом дороги пешеходами, а также соблюдению скоростных режимов со стороны водителей. Мобильные камеры центра фиксации правонарушений в течение сентября будут установлены в районах различных школ.

Аналогичные акции сегодня проходят во всех крупных райцентрах Гродненской области.-0