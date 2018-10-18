18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно встретили 70-тысячного безвизового туриста с начала года, им оказалась 74-летняя датчанка Юта Кристенсен, передает корреспондент БЕЛТА.

Юбилейная гостья прибыла в Гродно вместе с группой пенсионеров, с которыми на родине на вечерних курсах изучает русский язык. Как оказалось, их преподаватель Елена родом из белорусского города. "Она много рассказывала о красотах своей родины. Мы решили, что стоит приехать. Вы знаете, первые дни убеждают, что Елена права. Красивый, чистый город, в котором живут открытые и очень гостеприимные люди, интересная архитектура, необычные места - нам все нравится", - рассказала Юта Кристенсен. Когда-то в Дании она вместе с другими музыкантами-любителями познакомилась с баянистами из России. Так завязалась дружба, появился интерес к изучению языка и путешествиям по русскоязычным странам. В Гродно датчанка приехала впервые.

Тот факт, что именно она юбилейная безвизовая туристка, стал приятным сюрпризом для гостьи. Ценные подарки и сувениры, посвященные региону, Юте Кристенсен у стен древней Коложской церкви вручил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

"Радует, что география безвизовых туристов, посещающих Гродно и Гродненский район, постоянно расширяется. Только в этом году у нас побывали граждане из 63 стран мира. Большинство из них - наши ближайшие соседи из Литвы, Польши и Латвии. Также в числе лидеров по количеству безвизовых гостей Германия", - отметил Виктор Лискович.

Рост туристического потока отражается на развитии региона. Например, в безвизовой зоне, в которую входят Гродно и Гродненский район, темп роста товарооборота превысил с начала года 120%. За последние два года в Гродно открылось шесть гостиниц и хостелов, свыше 20 объектов общепита, создано более 500 рабочих мест. На 2019 год запланировано открытие сразу трех новых музеев - ретротехники, воды и леса. Продолжатся реставрационные работы в Старом замке в Гродно, завершается ремонт Коложской церкви, приводятся в порядок другие архитектурные жемчужины. "При этом мы уделяем внимание не только областному центру. Немало сделано на Августовском канале. Кстати, сейчас вместе с польской стороной мы продвигаем уникальные водный объект как единый туристический продукт", - отметил Виктор Лискович. Востребованы у иностранцев различные виды отдыха - и познавательный, и активный, растет популярность медицинского туризма. Свыше 1 тыс. иностранцев воспользовались безвизовым режимом, чтобы отдохнуть в санаториях Гродно и Гродненского района.

С 1 января согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска, доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-