В Гродно выписали из больницы шестерых юных футболистов и тренера

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семерых пациентов, которых накануне доставили в Гродненскую областную инфекционную больницу с подозрением на кишечную инфекцию, уже выписали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание "Гродненская правда".
По словам главного врача больницы Елены Кротковой, состояние здоровья шестерых ребят и одного взрослого тревоги у врачей не вызывает. Хорошо чувствуют себя и трое пациентов, которые пока остаются в стационаре. Их выписка планируется в ближайшие дни.
Как стало известно БЕЛТА, трое юных футболистов прибыли из России, остальные ребята и тренер - из Полоцка.
Как сообщалось, несколько дней назад ребята приехали в Гродно на турнир и разместились на базе отдыха "Купалинка". Первые жалобы на недомогание поступили ночью 29 марта. Детей, а затем и тренера, поочередно скорая помощь доставила в областную инфекционную больницу.
У большинства пациентов были признаки кишечной инфекции. У одного ребенка - респираторной инфекции. Для установления причин и диагноза проведен забор материала на все возможные кишечные инфекции. Как выяснилось при опросе сопровождающих ребят родителей, еще в дороге на турнир у одного из детей наблюдались подобные симптомы. За медицинской помощью не обращались. Состояние ребенка стабилизировалось, и он уже участвует в соревнованиях. Не исключалась возможность передачи инфекции по цепочке другим детям.
Юных пациентов госпитализировали для наблюдения и установления диагноза.
Как отметил заместитель главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Руфкин, сейчас на базе отдыха "Купалинка" проводится эпидемиологическое расследование для установления причин и условий возникновения заражения. Будут проведены все необходимые исследования проб воды, пищевых продуктов, обследование персонала базы отдыха, в первую очередь, работников пищеблока.-0-
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