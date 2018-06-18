В Костюковичах в 2019 году введут в строй новую котельную

18 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Костюковичах построят новую котельную суммарной тепловой мощностью 10 МВт, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Могилевэнерго".

Современная и более эффективная котельная придет на смену старой, большая удаленность (расположена в шести километрах от города) и сезонность работы которой, приводят к большим затратам. Кроме того, высокий износ основных производственных фондов Костюковичской котельной и теплосетей, отсутствие резервирования тепловой мощности снижают надежность теплоснабжения.

На новой котельной планируется установить три водогрейных котла КВГМ-11,63-150Н и электрокотел номинальной тепловой мощностью 10 МВт с баком аккумулятором. Суммарная тепловая мощность энергоисточника по рассматриваемому варианту - 38,6 Гкал/ч.

В настоящее время в Костюковичах ведется подготовка строительной площадки, согласование необходимой проектной и технической документации, подготовка тендеров на закупку оборудования.

К строительным работам намерены приступить во второй половине текущего года, а ввести в эксплуатацию котельную энергетики обещают к отопительному сезону будущего года. "Реализация данного проекта позволит значительно повысить эффективность работы котельной. Снизятся затраты на расход топлива, а дополнительная электроэнергия обеспечит выработку тепловой энергии, что позволит снизить ее себестоимость. Новая котельная обеспечит надежное централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора, организаций и промышленных предприятий города Костюковичи, заметили специалисты.

Данный проект будет реализован согласно отраслевой программе развития электроэнергетики на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Министерства энергетики. Финансирование будет вестись из инвестфонда Минэнерго и собственных средств РУП "Могилевэнерго".-0-