11 января, Краснополье /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Краснополье начала работу мастерская по развитию гончарства, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор местной инициативы "Развитие гончарного мастерства для узнаваемости территории Краснопольского района" ремесленник-гончар Александра Черткова.

Данная инициатива реализована Краснопольским районным историко-этнографическим музеем в рамках проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Евросоюзом и реализуемого Программой развития ООН (ПРООН). Мастерская развернулась в некогда жилом доме в частном секторе райцентра, который ранее использовался как отделение кинофикации района. Здесь благодаря средствам ЕС был сделан ремонт, закуплено необходимое гончарное оборудование, сопутствующий инвентарь и материалы.

"Идея возрождения некогда традиционного для Краснопольского района ремесла витала уже давно. Но приступили мы к ее реализации только в 2017 году, наверное, сошлись звезды, - рассказала Александра Черткова. - К тому же нашу инициативу поддержали финансово внешние доноры. Сначала мы планировали сделать мастерскую в местном Доме ремесел, но не подошло помещение. А бывший жилой дом с подворьем и хозпостройками оказался как раз тем, что нужно. Ведь здесь есть место для хранения и очистки глины, ее обжига традиционным способом, а также для проведения мастер-классов, тематических экскурсий и праздников, которые мы планируем в ближайшем будущем организовывать".

Сейчас в мастерской обучают всех желающих гончарству, подвигая их тем самым к самозанятости и возможности получать дополнительный заработок. Кроме того, здесь начали работать с детьми. "Школьники с появлением мастерской проявили огромный интерес к ремеслу и также с удовольствием занимаются на нашей базе, осваивая его основы, - рассказала ремесленник-гончар. - Кроме того, мы разрабатываем экскурсионную программу с элементами интерактива, ознакомлением с процессом гончарства (от заготовки глины до обжига готовых изделий), групповыми и индивидуальными мастер-классами по работе на гончарном круге и ручной лепке из глины".

Экскурсии планируется начинать в музее, где находится большая коллекция аутентичных гончарных изделий, собранных в деревнях района. В ХIХ - начале ХХ в. они были широко распространены в быту сельского и городского жителя для приготовления пищи на огне, ее приема и хранения продуктов. Неслучайно золотой кувшин на гербе Краснополья олицетворяет земные богатства и традиционное занятие жителей - гончарство.

"Мы не собираемся ограничиться изготовлением сувенирных изделий из местной глины, а планируем развиваться дальше. Возрождать традиционные технологии по молочению, вощению, глазуровке, росписи гончарных изделий и в перспективе освоить выпуск различной посуды, облицовочной плитки и т.д. А уже в самом ближайшем будущем намерены осуществить мечту и попить кофе из чашек собственного изготовления", - сказала Александра Черткова.

Еще лет 10 назад по всему Краснопольскому району и за его пределы расходились на ура изделия из глины потомственного мастера из д. Заборье Ивана Болтикова. "Его сейчас нет среди живых, но его мастерство возрождается, и мы надеемся, что наши изделия будут также пользоваться спросом у местных жителей и гостей, а популяризация гончарного дела будет способствовать узнаваемости Краснопольского района и повышению его туристического потенциала", - уверена Александра Черткова.-0-

Фото Олега Фойницкого