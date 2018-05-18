В Лиде определят лучшую автоледи Гродненской области

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде сегодня определят лучшую автоледи региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Участие в областном финале молодежного конкурса "АвтоЛеди - 2018" примут 8 победительниц зональных этапов из Гродно, а также Берестовицкого, Мостовского, Волковысского, Ошмянского, Сморгонского, Новогрудкого и Кореличского районов.

"Это девушки с совершенно разными увлечениями и профессиями, которых объединяет любовь к автомобилям. Чтобы побороться за победу, им необходимо будет проявить не только навыки вождения, но и творческий подход", - рассказали в обкоме БРСМ. Одним из самых интересных конкурсов станет презентация участницей себя и своего автомобиля. Жюри оценит не только творческие данные и артистизм участниц, но и художественное оформление авто.

Девушки должны предложить новый дорожный знак и доказать, что для настоящей автоледи даже путешествие на авто не является препятствием, чтобы всегда быть в форме. Также конкурсантки посоревнуются в знании правил дорожного движения, умении выполнять элементы практического экзамена по вождению. Кроме того, девушки должны будут самостоятельно заменить в машине колесо.

"Всех участниц и болельщиков ждет выставка ретроавтомобилей, шоу "Лазертаг для вас", показательные выступления от картингистов и мастер-класс от лучших байкеров Принеманья. Творческие коллективы Лидчины подарят концертную программу для всех", - рассказали в обкоме БРСМ. Там подчеркнули, что молодежный проект направлен на повышение профессионального уровня женщины-водителя, ее авторитета как участника дорожного движения.-0-