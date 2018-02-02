В Марьиной Горке появилась новая воркаут-площадка

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке (Пуховичский район) появилась новая воркаут-площадка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортплощадка для поклонников активного образа жизни обустроена в городском парке райцентра. Здесь установлены брусья, турники, шведская стенка, рукоход и прочие конструкции, позволяющие тренировать различные группы мышц.

Изготовлением и поставкой оборудования занималась одна из частных компаний. Преимуществом такого спортобъекта является его шаговая доступность для местных жителей и разнообразное наполнение. Теперь они могут еще больше свободного времени посвятить занятиям спортом. Группа молодых людей, являющихся настоящими поклонниками воркаут-движения, несколько раз в неделю проводят здесь совместные тренировки. Так как воркаут в стране продолжает развиваться, они совершенствуют свою физическую форму, в том числе и ради участия в турнирах.

В Минской области продолжается строительство воркаут-площадок. Недавно такой новый объект, построенный за счет бюджетных средств, появился в Вилейке на территории микрорайона Северный по ул. Георгиевской. Ее создание было обусловлено большим количеством проживающей здесь молодежи. Осенью прошлого года в Вилейке появилась еще одна воркаут-площадка. Она расположена на реконструированном городском стадионе. Пользуется популярностью у любителей ЗОЖ в Вилейке и открытый летом 2016 года во время фестиваля молодежных субкультур "Энергия молодости" скейт-парк с оборудованием для скейтбординга, воркаута и паркура.

Street Workout (cтрит воркаут) является популярным движением, объединяющим не только молодежь, но и людей более старшего возраста, занимающихся уличной гимнастикой на специально оборудованных спортплощадках в парках, дворах, жилых зонах. В Беларуси проводятся различные воркаут-турниры.-0-