В Мингорсовет избрано 57 депутатов, явка составила почти 62%

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице избраны все 57 депутатов Мингорсовета, сообщил на заседании городской избирательной комиссии по выборам депутатов 28-го созыва председатель комиссии Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Выборы прошли в соответствии с избирательным законодательством, информации о грубых нарушениях во время избирательной кампании не поступало. "По сравнению с прошлым созывом депутатский корпус помолодел. Соотношение женщин осталось прежним - около 28%. Подавляющее большинство - трудоспособное население", - отметил Дмитрий Шевцов в беседе с журналистами.

Со списком избранных депутатов можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома. Явка избирателей составила 61,77%, что выше, чем во время избирательной кампании 2014 года. В списки избирателей были включены почти 1 млн 277,4 тыс. человек. В выборах приняли участие более 789 тыс. жителей, в том числе почти 454,7 тыс. проголосовали досрочно. В день выборов на участках отдали голос 315,6 тыс. минчан. Почти 18,8 тыс. человек проголосовали по месту нахождения.

Дмитрий Шевцов отметил, что на активность избирателей повлияла проведенная накануне агитационная кампания. Кандидаты в депутаты распространяли информацию о себе через социальные сети, посредством флешмобов, пикетов.

Вновь избранные депутаты вступят в свои полномочия после первой организационной сессии.-0-