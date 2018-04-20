В Минск прилетит легендарный штурмовик Второй мировой войны

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный штурмовик Ил-2 на один день приземлится в Минске, сообщили БЕЛТА в коммуникационном агентстве PR Vision.
Презентация редчайшего самолета состоится на территории старого аэропорта 21 апреля в 18.00. Проход будет организован через здание авиаремонтного завода (Аэродромная, 10).
Штурмовик, который смогут увидеть минчане и гости столицы, - один из двух действующих в мире. Он участвовал в боевых действиях времен Второй мировой войны. Технику достали из озера и отреставрировали с исторической точностью. Ил-2 приземлится в столице на дозаправку, а ближе к сумеркам полетит в Брест, а затем через Польшу и Чехию в Германию. Раритет представят на авиасалоне ILA Berlin 2018.
Самолет будут сопровождать в белорусском небе Як-52 и модернизированный Ан-2. У жителей столицы будет возможность познакомиться с пилотом, узнать о планах по развитию гражданской авиации в Беларуси, детали чемпионата мира по вертолетному спорту.-0-
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