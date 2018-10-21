В Минске 22 октября начнут включать отопление в административных зданиях

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 22 октября тепло начнет поступать в административные здания, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
"Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, Мингорисполком принял решение от 19 октября 2018 №4434 о включении отопления с 22 октября в общественных, административных зданиях, зданиях промышленных предприятий и прочих объектов", - отметили на предприятии.
Отопительный сезон стартовал в столице 28 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки. С 1 октября началось включение отопления в жилфонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах.-0-
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