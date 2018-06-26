В Минске 28 июня в связи с репетицией парада изменяется работа транспорта

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 28 июня вносятся изменения в работу общественного транспорта в связи с проведением второй генеральной репетиции парада. Такая информация размещена на сайте ГУ "Столичный транспорт и связь", сообщает БЕЛТА.
Начало выдвижения механизированной колонны на тренировку из военного городка "Уручье" по ул. Стариновской на участке от пр. Независимости до ул. Почтовой запланировано в 18.00. Далее, в 19.00, техника будет следовать по маршруту ул. Стариновская, пр. Независимости, пр. Машерова. Тренировка начнется в районе пр. Машерова (от пр. Победителей до ул. Красной).
В период перемещения колонны и во время репетиции вводятся временные ограничения движения всех видов транспорта, предусматриваются изменения трасс городских и пригородных маршрутов.
При выполнении рейсов отправлением с конечных пунктов "Национальный аэропорт "Минск" и "АВ Центральный" с 18.00 до 20.00 и с 23.00 до 4.00 29 июня движение автобусов маршрута №300Э организовывается через ст.м. "Могилевская", исключается продажа билетов на эти рейсы с остановочного пункта "ст.м. Уручье". При выполнении рейсов в направлении Минска предусматривается выполнение остановочного пункта "ст.м. "Могилевская".
С подробной информацией о вносимых изменениях можно ознакомиться на сайте учреждения.-0-
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