9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 8 августа заключили брак 108 пар, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шелкова.

"Вчера была "магическая дата" - 8.08.2018. В Минске в этот день расписались 108 пар", - сказала Ольга Шелкова.

Больше всего браков зарегистрировано в отделе ЗАГС Администрации Фрунзенского района Минска. Здесь связали себя узами брака 20 пар. В числе лидеров по регистрации брака загсы Ленинского (17) и Центрального (11) районов, а также Дворец гражданских обрядов (10). Большинство из этих пар решили зарегистрировать брак в торжественной обстановке.

Как отметили в Минюсте, загсы при регистрации брака в торжественной обстановке учитывают все пожелания женихов и невест. Большой популярностью пользуются свадьбы с элементами национального колорита или свадьбы в так называемом европейском стиле. Востребована регистрация брака в особых, знаковых, местах. Например, одно из излюбленных мест у жителей столицы - Минская ратуша.-0-