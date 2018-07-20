В Минске более чем втрое увеличилось количество расследуемых киберпреступлений

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более чем в три раза увеличилось количество уголовных дел по киберпреступлениям, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"В 2018 году в Минске наблюдается существенный рост количества возбужденных уголовных дел по фактам преступлений в сфере информационной безопасности. Если за январь-июль прошлого года следственными подразделениями столицы было возбуждено 76 уголовных дел данной категории, то с начала текущего года - уже 242", - отметили в СК.

В Следственном комитете привели примеры типичных случаев, связанных с несанкционированным доступом к компьютерной информации. Так, Партизанским районным отделом расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего минчанина, который получил доступ к учетной записи девушки в соцсети. После из чувства ревности он несанкционированно заходил в аккаунт, знакомился с личной перепиской. Неправомерные действия обнаружились в результате ссоры, когда близкие отношения между парнем и девушкой прекратились.

Аналогичное уголовное дело возбуждено Октябрьским районным отделом Следственного комитета. В один из дней марта девушка не смогла войти в аккаунт в соцсети. Спустя некоторое время она восстановила доступ к своей учетной записи и обнаружила, что кто-то получил доступ и использовал аккаунт для переписки от ее имени с другими людьми, чтобы завладеть их личными данными.

Действия в обоих случаях квалифицированы по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности).

Советский районный отдел уже завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего иностранца, который предоставил компьютерную технику для входа в электронную почту девушке, с которой он находился в близких отношениях. Когда та отвлеклась, он сохранил в браузере пароль ее электронного ящика для последующего автоматического входа. После он изменил пароль учетной записи потерпевшей в одной из соцсетей, ограничил доступ к аккаунту и использовал его в личных целях. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) и ч.1 ст.351 УК (компьютерный саботаж).

Следственный комитет напомнил о правилах информационной безопасности: "Не стоит использовать простые пароли - дату рождения, девичью фамилию матери и подобные. Создавать следует уникальные пароли из цифр и букв. Не надо скачивать из сети и открывать файлы, происхождение и предназначение которых неизвестно. Не рекомендуется злоупотреблять размещением личных данных в социальных сетях, также не стоит доверять получаемым в соцсетях просьбам прислать реквизиты банковской карты и иным".-0-