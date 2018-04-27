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В Минске бытовые услуги ветеранам ВОВ в мае предоставят со скидками

Регионы 27.04.2018 | 09:42
Фото из архива
Фото из архива
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия бытового обслуживания Минска 2-15 мая предоставят ветеранам и участникам Великой Отечественной войны скидки на услуги, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

Так, 30 парикмахерских города в этот период обслужат ветеранов бесплатно. Почистить и постирать одежду, сходить в баню можно будет со скидками от 10 до 100%, отремонтировать обувь - со скидкой 20-50%, в некоторых мастерских бесплатно.

Также дешевле на 20-50% участникам и ветеранам обойдется ремонт ювелирных, швейных изделий. Льготный тариф распространяется на художественное и документальное фото.

Информацию о перечне объектов, участвующих в акции, режимах их работы минчане могут получить по короткому номеру 167.-0-

Парикмахерские услуги

1

ООО "Натанди-Л"

ул. Филимонова, 45

тел. 267 03 93

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатное обслуживание участников ВОВ

2

пр. Любимова, 41

тел. 274 90 41

3

ООО "Салон-Чародей" (мужская парикмахерская)

пр. Независимости, 14

тел. (017) 327 65 02

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

4

ЧУП "Медуэйна"

ул. Уманская, 51

тел. 226 30 28

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% на стрижки для участников ВОВ

5

ул. Жудро, 71

тел. 256 70 23

6

ул. Одинцова, 36/1

тел. 258 78 90

7

ул. Притыцкого, 40

тел. 290 89 44

8

ул. Андреевская, 7/1

тел. 290 92 99

9

ЧУП "Мечтание"

ул. Жилуновича, 15

тел. 295 09 37

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

10

ул. Воронянского, 11

тел. 222 04 08

11

ОДО "Деловые услуги"

пр. Независимости, 40а

тел. 290 77 68

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

12

ул. Казинца, 87

тел. 212 29 40

13

ОДО "Усяж"

ул. Есенина, 14

тел. 272 10 93

в течение мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

14

ул. Голубева, 11

тел. 297 68 89

15

ЧП "АртДин"

ул. Е.Гедройца, 10

тел. (017) 372 31 60

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

16

ул. Р.Люксембург, 99

тел. 213 66 08

17

ЧУП "Нояр"

пр. Партизанский, 147

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

18

ЧУП "Лояр"

ул. Голодеда, 21

тел. (017) 340 32 45

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

19

ул. Шишкина, 26

тел. (017) 345 11 51

20

ул. Ташкентская, 20

тел. (017) 341 37 99

21

ООО "Южный дом"

ул. Плеханова, 40

тел. (029) 651 13 47

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

22

ул. Авакяна, 28

тел. 298 55 50

23

ООО "Таис Фэшн"

ул. Ульяновская, 33

тел. (017) 328 66 63

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

24

ЧУП "Стиль Транс"

ул. Жуковского, 10/1

тел. 228 13 82

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

25

ЧУП "ТатВлад"

ул. Уманская, 54

тел. 220 49 84

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

26

ул. Кижеватова, 66а

тел. (017) 396 20 70

27

ул. Голубка, 2

тел. (017) 396 86 00

28

ЧУП "Мадьяр"

ул. Притыцкого, 93

тел. 221 20 60

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

29

пр. Дзержинского, 91

тел. 236 17 18

30

ОДО "Парикмахерская

"Назнакомка"

ул. Передовая, 15

тел. 245 87 11

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

31

ЧП "НК-Стиль"

2-й пер. Багратиона, 20

тел. 299 59 59

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

32

ОДО "Ирисаль"

ул. Жуковского, 6/2

тел. (017) 318 58 42

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

33

ЧУП "Жучок"

ул. Гинтовта, 26

тел. (029) 750 50 02

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

34

ОДО "Ник-Сервис"

ул. Кнорина, 7

тел. 280 13 85

в течение мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

35

ЧП "Тинике"

ул. Воронянского, 11

тел. (029) 615 63 37

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

36

ООО "Ляфантаж"

пр. Независимости, 85б

тел. (029) 751 57 88

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

37

ЧУП "Два в одном"

ул. Казинца, 85

тел. (017) 301 10 20

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

38

ЧП "Марта-Стиль"

ул. Кирова, 19

тел. 222 27 61

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

39

ЧУП "Вероника-Стиль"

ул. Селицкого, 79

тел. (017) 345 84 54

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

40

ОДО "Одинаки"

ул. П.Глебки, 5

тел. 236 47 26

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

41

пр. Рокоссовского, 4/3

тел. (017) 369 09 68

42

ул. Уборевича, 176

тел. (044) 487 56 13

43

ООО "Михелен"

ул. Каховская, 17

тел. 221 80 19

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

44

ООО "Профишарм"

ул. Неманская, 16

тел. (017) 313 26 27

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

45

ООО "ЭстетикМастер"

ул. Кунцевщина, 29

тел. (029) 669 99 53

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

46

ЧП "Очаровательная маркиза"

ул. Неманская, 14

тел. (029) 172 74 00

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

47

ЧП "Фортуна привата"

ул. Горецкого, 20

тел. (017) 318 12 13

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

49

ЧП "Туся"

ул. Бурдейного, 6в

тел. (033) 903 17 26

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

50

ЧП "Мир восхищения"

ул. Карастояновой, 17

тел. (029) 917 74 82

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

52

ЧП "Личный мастер"

ул. Сурганова, 47/5

тел. 290 78 52

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

53

ООО "Гарсон"

ул. Одоевского, 95

тел. (017) 397 80 20

в течение мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

54

ООО "Эстор"

ул. Плеханова, 72

тел. 220 89 31

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

55

ЧУП "Бурая Ю.В."

ул. Физкультурная, 26а

тел .276 92 17

в течение мая 2018 – бесплатное обслуживание ветеранов ВОВ

Услуги бань

56

КУП "Городские бани"

ул. Фабричная, 20А

тел. 298 09 09

в течение года - скидка 50% на услуги общих отделений бань и индивидуальных душевых

кабин для ветеранов ВОВ  

57

ул. Московская, 7А

тел. 200 67 11

58

ул. В.Хоружей, 44

тел. (017) 334 51 21

59

ул. Нестерова, 9

тел. 243 38 17

60

3-й пер. Можайского, 19

тел. 262 54 25

61

ул. Багратиона, 55А

тел. 245 62 12

62

ул. Березогорская, 7

тел. 279 50 57

63

ул. Марьевская, 5

тел. 294 01 73

64

КУП "БытЭкс"

ул. Украинская, 1

тел. 291 25 34

с 4 по 14 мая 2018 – скидка 20% на услуги общих и душевых отделений для

ветеранов ВОВ

Услуги прачечных

65

КУП "Отдых"

ул. Сухаревская, 26

тел. (017) 315 77 25

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатная стирка белья для участников ВОВ

66

КУП "Чайка"

ул. Одоевского, 103А

тел. 251 73 00

03.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

67

ул. Кульман, 5

тел. 292 50 11

10.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

68

ул. Пожарского, 27/1

тел. 242 04 22

07.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

69

ул. Кнорина, 55

тел. 267 42 49

14.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

70

ул. Ташкентская, 7

тел. (017) 341 75 55

11.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

71

СП "Белавтохимсервис"

пр. Победителей, 41

тел. 203 93 04

со 2 по 10 мая 2018 - скидка 95% на стирку 5 кг белья для участников и ветеранов ВОВ

72

пр. Независимости, 21 (ГУМ)

тел. (029) 696 76 98

73

пр. Победителей, 65

тел. (029) 393 06 09

Услуги химчистки

74

СП "Белавтохимсервис"

пр. Победителей, 41

тел. 203 93 04

со

2 по 10 мая 2018 - скидка 95% на 2 единицы костюмно-платьевой группы для участников и ветеранов ВОВ

75

пр. Независимости, 21 (ГУМ)

тел. (029) 696 76 98

76

пр. Победителей, 65

тел. (029) 393 06 09

77

КУП "Белхимчистка"

пер. Ольшевского, 3

тел. 204 73 80

со

2 по 15 мая 2018 – скидка 10% на химическую чистку трех единиц пальтово-костюмного ассортимента для участников, инвалидов и ветеранов ВОВ

78

ул. Тухачевского, 9

тел. 295 21 02

79

ООО "Экохимпрогресс"

ул. Руссиянова, 11

тел. 264 07 57

со

2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников ВОВ

80

ООО "Альтарес"

ул. Герасименко, 28

тел. 246-38-71

со

2 по 10 мая 2018 – скидка 30% на химическую чистку трех единиц пальтово-костюмного ассортимента для участников, инвалидов и ветеранов ВОВ

81

пр. Партизанский, 150а

тел. 300-11-63

82

ул. Притыцкого, 23

тел. 216-91-02

83

ул. Притыцкого, 93

тел. 227-02-66

84

ул. Лобанка, 94

тел. 254-14-24

85

ул. Ротмистрова, 40

тел. 392-69-67

86

ул. Есенина, 76

тел. 256-48-29

87

пр. Рокоссовского, 1а

тел. 345-99-96

88

ул. Налибокская, 1

тел. 236-95-58

Фотоуслуги

89

ЗАО "Вилия"

ул. Фабричная, 22

тел. 298 26 40

со

2 по 15 мая 2018 – льготный тариф на художественное и документальное фото для ветеранов и инвалидов ВОВ

90

ул. Я.Коласа, 42

тел. 280 27 79

91

ул. Чеботарева, 1/6

тел. 230 37 34

92

ул. Скрыганова, 4а

тел. (017) 362 26 87

93

ул. Московская, 20

тел. 222 20 65

94

ул. Козыревская, 29а

тел. 223 47 84

95

ул. Кирова, 4

тел. 200 76 94

96

ул. Могилевская, 12

тел. 220 55 12

97

пр. Любимова, 26

тел. 270 36 62

98

пр. Партизанский, 69

тел. 295 23 33

99

ул. Ташкентская, 7

тел. (017) 341 17 32

100

ул. Варвашени, 9

тел. 243 87 61

101

ул. Л.Чайкиной, 4

тел. 242 78 05

102

ул. Плеханова, 97/2

тел. (017) 367 38 62

103

пр. Победителей, 75/1

тел. 250 37 92

104

ул. Интернациональная,15

тел. 203 69 24

105

ул. Романовская Слобода, 9

тел. 200 91 22

106

ул. Притыцкого,12

тел. 213 09 73

107

ул. Якубовского, 30/2

тел. 258 87 20

108

ул. Киселева, 3

тел. 284 31 52

109

пр. Независимости, 44

тел. 284 45 51

110

ул. М.Танка, 30/2

тел. 203 33 10

111

ул. Космонавтов, 29

тел. 270 61 92

112

ул. Лермонтова, 43

тел. 208 27 22

113

ул. Рафиева, 93/4

тел. 201 89 84

114

пр. газеты "Правда", 20

тел. 271 68 53

115

ул. Калиновского, 55

тел. 281 45 29

116

ул. Я.Коласа, 69

тел. 288 30 29

117

ул. Руссиянова, 36

тел. 264 02 26

118

ул. Волгоградская, 11

тел. 263 49 03

119

ул. Сурганова, 74

тел. 292 60 01

120

ул. Кульман, 5

тел. 292 51 21

121

ул. Слободская, 63

тел. 206 29 89

122

станция метро "Уручье"

(выход на ул. Руссиянова)

тел. (044) 584 05 60

Услуги по ремонту обуви

(скидка предоставляется на личную обувь)

123

ЧУП "Мурадян"

пр. Рокоссовского,78/2

(017) 367 59 77

со 2 по 15 мая 2018 – бесплатная услуга по ремонту 1 пары обуви для участников ВОВ

124

пр. Рокоссовского, 98а

тел. --

125

ИП Хващевский С.А.

ул. Варвашени, 9

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% на мелкий и средний ремонт обуви для участников ВОВ

126

ИП Рыбаков С.В.

ул. Серафимовича, 8а

тел. --

в течение мая 2018 - скидка 20% для участников ВОВ

127

СЗАО "Ялина"

ул.

Ротмистрова, 40

тел. (017)

344 34 11

в течение года - скидка 30% на мелкий и средний ремонт для участников и инвалидов ВОВ

128

ул.

Я.Лучины, 14

тел. 299

16 91

129

ул.

Ольшевского, 10

тел. 205

09 86

130

ул.

Уручская, 7

тел. (017)

380 07 14

131

ул.

Гамарника, 22/1

тел. 261

37 00

132

б-р

Шевченко, 1

тел. 288

08 52

133

ЧУП "Перфетто"

пр.

Независимости, 155/1

тел. 267

00 84

со 2 по 15 мая 2018 - бесплатная услуга по ремонту для участников и инвалидов ВОВ

134

ООО "РемОбувьБыт"

ул.

Кульман, 5

тел. --

в

течение мая 2018 – скидка 20% для участников ВОВ

135

ЧУП "ВИРИ"

ул.

Бурдейного, 13

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ

136

пр. газ.

"Звезда", 49

тел. --

137

ЧП "Метельский"

ул. Лобанка, 58

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ

138

ул.

Лобанка, 105

тел. --

139

ул.

Горецкого, 43

тел. --

140

ЧП "КеяАртсервис"

Логойский

тр., 29

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% для участников и ветеранов ВОВ

Ремонт швейных изделий

141

КУП "Отдых"

ул. Одинцова, 36

тел. (017) 365 58 84

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на пошив и ремонт одежды для участников ВОВ

142

ООО "РемОбувьБыт"

пр. Пушкина, 24

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% на ремонт одежды для участников ВОВ

143

ЧП "Вири"

пр. газеты "Звезда", 49

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 - скидка 50% на ремонт одежды для участников ВОВ

144

ЧУП "Полианна"

ул. Плеханова, 20

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% на ремонт одежды для участников ВОВ

145

пр. Независимости, 40а

тел. --

146

ул. Слободская, 63

тел. --

147

ЧП "Кевос"

ул. Брилевская, 14

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников ВОВ

148

ул. Тимирязева, 129

(ТД "Мир моды", корпус 10)

тел. --

149

ЧУП "Глобал Индастриал"

пр. Партизанский, 182

тел. --

со 2 по 15 мая 2018 - скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ

150

ул. Уборевича, 176

тел. --

151

пр. Рокоссовского, 4/4

тел. --

152

ул. Куйбышева, 40

тел. --

153

ИП Митрахович А.А.

ул. Плеханова, 72

тел. (017) 337 60 20

в течение мая 2018 – скидка 20% для участников ВОВ

154

ОДО "Арт-Ледия"

пр. Любимова, 26/3

тел. 297 67 28

в течение мая 2018 – скидка 35% для участников ВОВ

155

ЧУП "Агрорегион"

ул. Бурдейного, 13

тел. --

в течение мая 2018 – скидка 35% для участников ВОВ

156

ЗАО "Садко"

ул. Притыцкого, 12

тел. (017) 343 20 65

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% для участников ВОВ

157

ООО "Южный дом"

ул. Плеханова, 40

тел. (029) 651 13 47

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на ремонт одежды для участников ВОВ

158

пр. Жукова, 44

тел. --

159

ОДО "Деловые услуги"

ул. Казинца, 87

тел. 212 29 40

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% на ремонт одежды для участников ВОВ

160

ЧП "Винтаж-Стиль"

ул. Богдановича, 19

тел. (044) 566 22 19

со 2 по 15 мая 2018 - скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ

161

пр. Победителей, 11

тел. (044) 565 21 02

Услуги по ремонту ювелирных изделий

162

КУП "Аурум"

ул. Сурганова, 74

тел. (017) 331 10 21

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% для участников ВОВ на ремонт ювелирных изделий

163

ул. Кульман, 5

тел. 292 51 31

164

пр. Любимова, 26

тел. 272 68 97

165

ул. Якубовского, 30/2

тел. (017) 392 34 83

166

ул. Ольшевского, 10

тел. 204 21 89, 204 11 14

со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% для участников ВОВ на ремонт ювелирных изделий и скидка 10% на изготовление ювелирных изделий

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ветераны, ВОВ, Минск, скидки
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