В Минске бытовые услуги ветеранам ВОВ в мае предоставят со скидками

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия бытового обслуживания Минска 2-15 мая предоставят ветеранам и участникам Великой Отечественной войны скидки на услуги, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.
Так, 30 парикмахерских города в этот период обслужат ветеранов бесплатно. Почистить и постирать одежду, сходить в баню можно будет со скидками от 10 до 100%, отремонтировать обувь - со скидкой 20-50%, в некоторых мастерских бесплатно.
Также дешевле на 20-50% участникам и ветеранам обойдется ремонт ювелирных, швейных изделий. Льготный тариф распространяется на художественное и документальное фото.
Информацию о перечне объектов, участвующих в акции, режимах их работы минчане могут получить по короткому номеру 167.-0-
|
Парикмахерские услуги
|
1
|
ООО "Натанди-Л"
|
ул. Филимонова, 45
тел. 267 03 93
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатное обслуживание участников ВОВ
|
2
|
пр. Любимова, 41
тел. 274 90 41
|
3
|
ООО "Салон-Чародей" (мужская парикмахерская)
|
пр. Независимости, 14
тел. (017) 327 65 02
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
4
|
ЧУП "Медуэйна"
|
ул. Уманская, 51
тел. 226 30 28
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% на стрижки для участников ВОВ
|
5
|
ул. Жудро, 71
тел. 256 70 23
|
6
|
ул. Одинцова, 36/1
тел. 258 78 90
|
7
|
ул. Притыцкого, 40
тел. 290 89 44
|
8
|
ул. Андреевская, 7/1
тел. 290 92 99
|
9
|
ЧУП "Мечтание"
|
ул. Жилуновича, 15
тел. 295 09 37
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
10
|
ул. Воронянского, 11
тел. 222 04 08
|
11
|
ОДО "Деловые услуги"
|
пр. Независимости, 40а
тел. 290 77 68
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
12
|
ул. Казинца, 87
тел. 212 29 40
|
13
|
ОДО "Усяж"
|
ул. Есенина, 14
тел. 272 10 93
|
в течение мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
14
|
ул. Голубева, 11
тел. 297 68 89
|
15
|
ЧП "АртДин"
|
ул. Е.Гедройца, 10
тел. (017) 372 31 60
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
16
|
ул. Р.Люксембург, 99
тел. 213 66 08
|
17
|
ЧУП "Нояр"
|
пр. Партизанский, 147
тел. --
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
18
|
ЧУП "Лояр"
|
ул. Голодеда, 21
тел. (017) 340 32 45
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
19
|
ул. Шишкина, 26
тел. (017) 345 11 51
|
20
|
ул. Ташкентская, 20
тел. (017) 341 37 99
|
21
|
ООО "Южный дом"
|
ул. Плеханова, 40
тел. (029) 651 13 47
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
22
|
ул. Авакяна, 28
тел. 298 55 50
|
23
|
ООО "Таис Фэшн"
|
ул. Ульяновская, 33
тел. (017) 328 66 63
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
24
|
ЧУП "Стиль Транс"
|
ул. Жуковского, 10/1
тел. 228 13 82
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
25
|
ЧУП "ТатВлад"
|
ул. Уманская, 54
тел. 220 49 84
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
26
|
ул. Кижеватова, 66а
тел. (017) 396 20 70
|
27
|
ул. Голубка, 2
тел. (017) 396 86 00
|
28
|
ЧУП "Мадьяр"
|
ул. Притыцкого, 93
тел. 221 20 60
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
29
|
пр. Дзержинского, 91
тел. 236 17 18
|
30
|
ОДО "Парикмахерская
"Назнакомка"
|
ул. Передовая, 15
тел. 245 87 11
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
31
|
ЧП "НК-Стиль"
|
2-й пер. Багратиона, 20
тел. 299 59 59
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
32
|
ОДО "Ирисаль"
|
ул. Жуковского, 6/2
тел. (017) 318 58 42
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
33
|
ЧУП "Жучок"
|
ул. Гинтовта, 26
тел. (029) 750 50 02
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
34
|
ОДО "Ник-Сервис"
|
ул. Кнорина, 7
тел. 280 13 85
|
в течение мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
35
|
ЧП "Тинике"
|
ул. Воронянского, 11
тел. (029) 615 63 37
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
36
|
ООО "Ляфантаж"
|
пр. Независимости, 85б
тел. (029) 751 57 88
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
37
|
ЧУП "Два в одном"
|
ул. Казинца, 85
тел. (017) 301 10 20
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
38
|
ЧП "Марта-Стиль"
|
ул. Кирова, 19
тел. 222 27 61
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
39
|
ЧУП "Вероника-Стиль"
|
ул. Селицкого, 79
тел. (017) 345 84 54
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
40
|
ОДО "Одинаки"
|
ул. П.Глебки, 5
тел. 236 47 26
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
41
|
пр. Рокоссовского, 4/3
тел. (017) 369 09 68
|
42
|
ул. Уборевича, 176
тел. (044) 487 56 13
|
43
|
ООО "Михелен"
|
ул. Каховская, 17
тел. 221 80 19
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
44
|
ООО "Профишарм"
|
ул. Неманская, 16
тел. (017) 313 26 27
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ
|
45
|
ООО "ЭстетикМастер"
|
ул. Кунцевщина, 29
тел. (029) 669 99 53
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
46
|
ЧП "Очаровательная маркиза"
|
ул. Неманская, 14
тел. (029) 172 74 00
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
47
|
ЧП "Фортуна привата"
|
ул. Горецкого, 20
тел. (017) 318 12 13
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
49
|
ЧП "Туся"
|
ул. Бурдейного, 6в
тел. (033) 903 17 26
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
50
|
ЧП "Мир восхищения"
|
ул. Карастояновой, 17
тел. (029) 917 74 82
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
52
|
ЧП "Личный мастер"
|
ул. Сурганова, 47/5
тел. 290 78 52
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
53
|
ООО "Гарсон"
|
ул. Одоевского, 95
тел. (017) 397 80 20
|
в течение мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
54
|
ООО "Эстор"
|
ул. Плеханова, 72
тел. 220 89 31
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ
|
55
|
ЧУП "Бурая Ю.В."
|
ул. Физкультурная, 26а
тел .276 92 17
|
в течение мая 2018 – бесплатное обслуживание ветеранов ВОВ
|
Услуги бань
|
56
|
КУП "Городские бани"
|
ул. Фабричная, 20А
тел. 298 09 09
|
в течение года - скидка 50% на услуги общих отделений бань и индивидуальных душевых
кабин для ветеранов ВОВ
|
57
|
ул. Московская, 7А
тел. 200 67 11
|
58
|
ул. В.Хоружей, 44
тел. (017) 334 51 21
|
59
|
ул. Нестерова, 9
тел. 243 38 17
|
60
|
3-й пер. Можайского, 19
тел. 262 54 25
|
61
|
ул. Багратиона, 55А
тел. 245 62 12
|
62
|
ул. Березогорская, 7
тел. 279 50 57
|
63
|
ул. Марьевская, 5
тел. 294 01 73
|
64
|
КУП "БытЭкс"
|
ул. Украинская, 1
тел. 291 25 34
|
с 4 по 14 мая 2018 – скидка 20% на услуги общих и душевых отделений для
ветеранов ВОВ
|
Услуги прачечных
|
65
|
КУП "Отдых"
|
ул. Сухаревская, 26
тел. (017) 315 77 25
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатная стирка белья для участников ВОВ
|
66
|
КУП "Чайка"
|
ул. Одоевского, 103А
тел. 251 73 00
|
03.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ
|
67
|
ул. Кульман, 5
тел. 292 50 11
|
10.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ
|
68
|
ул. Пожарского, 27/1
тел. 242 04 22
|
07.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ
|
69
|
ул. Кнорина, 55
тел. 267 42 49
|
14.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ
|
70
|
ул. Ташкентская, 7
тел. (017) 341 75 55
|
11.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ
|
71
|
СП "Белавтохимсервис"
|
пр. Победителей, 41
тел. 203 93 04
|
со 2 по 10 мая 2018 - скидка 95% на стирку 5 кг белья для участников и ветеранов ВОВ
|
72
|
пр. Независимости, 21 (ГУМ)
тел. (029) 696 76 98
|
73
|
пр. Победителей, 65
тел. (029) 393 06 09
|
Услуги химчистки
|
74
|
СП "Белавтохимсервис"
|
пр. Победителей, 41
тел. 203 93 04
|
со
2 по 10 мая 2018 - скидка 95% на 2 единицы костюмно-платьевой группы для участников и ветеранов ВОВ
|
75
|
пр. Независимости, 21 (ГУМ)
тел. (029) 696 76 98
|
76
|
пр. Победителей, 65
тел. (029) 393 06 09
|
77
|
КУП "Белхимчистка"
|
пер. Ольшевского, 3
тел. 204 73 80
|
со
2 по 15 мая 2018 – скидка 10% на химическую чистку трех единиц пальтово-костюмного ассортимента для участников, инвалидов и ветеранов ВОВ
|
78
|
ул. Тухачевского, 9
тел. 295 21 02
|
79
|
ООО "Экохимпрогресс"
|
ул. Руссиянова, 11
тел. 264 07 57
|
со
2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников ВОВ
|
80
|
ООО "Альтарес"
|
ул. Герасименко, 28
тел. 246-38-71
|
со
2 по 10 мая 2018 – скидка 30% на химическую чистку трех единиц пальтово-костюмного ассортимента для участников, инвалидов и ветеранов ВОВ
|
81
|
пр. Партизанский, 150а
тел. 300-11-63
|
82
|
ул. Притыцкого, 23
тел. 216-91-02
|
83
|
ул. Притыцкого, 93
тел. 227-02-66
|
84
|
ул. Лобанка, 94
тел. 254-14-24
|
85
|
ул. Ротмистрова, 40
тел. 392-69-67
|
86
|
ул. Есенина, 76
тел. 256-48-29
|
87
|
пр. Рокоссовского, 1а
тел. 345-99-96
|
88
|
ул. Налибокская, 1
тел. 236-95-58
|
Фотоуслуги
|
89
|
ЗАО "Вилия"
|
ул. Фабричная, 22
тел. 298 26 40
|
со
2 по 15 мая 2018 – льготный тариф на художественное и документальное фото для ветеранов и инвалидов ВОВ
|
90
|
ул. Я.Коласа, 42
тел. 280 27 79
|
91
|
ул. Чеботарева, 1/6
тел. 230 37 34
|
92
|
ул. Скрыганова, 4а
тел. (017) 362 26 87
|
93
|
ул. Московская, 20
тел. 222 20 65
|
94
|
ул. Козыревская, 29а
тел. 223 47 84
|
95
|
ул. Кирова, 4
тел. 200 76 94
|
96
|
ул. Могилевская, 12
тел. 220 55 12
|
97
|
пр. Любимова, 26
тел. 270 36 62
|
98
|
пр. Партизанский, 69
тел. 295 23 33
|
99
|
ул. Ташкентская, 7
тел. (017) 341 17 32
|
100
|
ул. Варвашени, 9
тел. 243 87 61
|
101
|
ул. Л.Чайкиной, 4
тел. 242 78 05
|
102
|
ул. Плеханова, 97/2
тел. (017) 367 38 62
|
103
|
пр. Победителей, 75/1
тел. 250 37 92
|
104
|
ул. Интернациональная,15
тел. 203 69 24
|
105
|
ул. Романовская Слобода, 9
тел. 200 91 22
|
106
|
ул. Притыцкого,12
тел. 213 09 73
|
107
|
ул. Якубовского, 30/2
тел. 258 87 20
|
108
|
ул. Киселева, 3
тел. 284 31 52
|
109
|
пр. Независимости, 44
тел. 284 45 51
|
110
|
ул. М.Танка, 30/2
тел. 203 33 10
|
111
|
ул. Космонавтов, 29
тел. 270 61 92
|
112
|
ул. Лермонтова, 43
тел. 208 27 22
|
113
|
ул. Рафиева, 93/4
тел. 201 89 84
|
114
|
пр. газеты "Правда", 20
тел. 271 68 53
|
115
|
ул. Калиновского, 55
тел. 281 45 29
|
116
|
ул. Я.Коласа, 69
тел. 288 30 29
|
117
|
ул. Руссиянова, 36
тел. 264 02 26
|
118
|
ул. Волгоградская, 11
тел. 263 49 03
|
119
|
ул. Сурганова, 74
тел. 292 60 01
|
120
|
ул. Кульман, 5
тел. 292 51 21
|
121
|
ул. Слободская, 63
тел. 206 29 89
|
122
|
станция метро "Уручье"
(выход на ул. Руссиянова)
тел. (044) 584 05 60
|
Услуги по ремонту обуви
(скидка предоставляется на личную обувь)
|
123
|
ЧУП "Мурадян"
|
пр. Рокоссовского,78/2
(017) 367 59 77
|
со 2 по 15 мая 2018 – бесплатная услуга по ремонту 1 пары обуви для участников ВОВ
|
124
|
пр. Рокоссовского, 98а
тел. --
|
125
|
ИП Хващевский С.А.
|
ул. Варвашени, 9
тел. --
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% на мелкий и средний ремонт обуви для участников ВОВ
|
126
|
ИП Рыбаков С.В.
|
ул. Серафимовича, 8а
тел. --
|
в течение мая 2018 - скидка 20% для участников ВОВ
|
127
|
СЗАО "Ялина"
|
ул.
Ротмистрова, 40
тел. (017)
344 34 11
|
в течение года - скидка 30% на мелкий и средний ремонт для участников и инвалидов ВОВ
|
128
|
ул.
Я.Лучины, 14
тел. 299
16 91
|
129
|
ул.
Ольшевского, 10
тел. 205
09 86
|
130
|
ул.
Уручская, 7
тел. (017)
380 07 14
|
131
|
ул.
Гамарника, 22/1
тел. 261
37 00
|
132
|
б-р
Шевченко, 1
тел. 288
08 52
|
133
|
ЧУП "Перфетто"
|
пр.
Независимости, 155/1
тел. 267
00 84
|
со 2 по 15 мая 2018 - бесплатная услуга по ремонту для участников и инвалидов ВОВ
|
134
|
ООО "РемОбувьБыт"
|
ул.
Кульман, 5
тел. --
|
в
течение мая 2018 – скидка 20% для участников ВОВ
|
135
|
ЧУП "ВИРИ"
|
ул.
Бурдейного, 13
тел. --
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ
|
136
|
пр. газ.
"Звезда", 49
тел. --
|
137
|
ЧП "Метельский"
|
ул. Лобанка, 58
тел. --
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ
|
138
|
ул.
Лобанка, 105
тел. --
|
139
|
ул.
Горецкого, 43
тел. --
|
140
|
ЧП "КеяАртсервис"
|
Логойский
тр., 29
тел. --
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% для участников и ветеранов ВОВ
|
Ремонт швейных изделий
|
141
|
КУП "Отдых"
|
ул. Одинцова, 36
тел. (017) 365 58 84
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на пошив и ремонт одежды для участников ВОВ
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142
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ООО "РемОбувьБыт"
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пр. Пушкина, 24
тел. --
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со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% на ремонт одежды для участников ВОВ
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143
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ЧП "Вири"
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пр. газеты "Звезда", 49
тел. --
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со 2 по 15 мая 2018 - скидка 50% на ремонт одежды для участников ВОВ
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144
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ЧУП "Полианна"
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ул. Плеханова, 20
тел. --
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со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% на ремонт одежды для участников ВОВ
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145
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пр. Независимости, 40а
тел. --
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146
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ул. Слободская, 63
тел. --
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147
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ЧП "Кевос"
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ул. Брилевская, 14
тел. --
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со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников ВОВ
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148
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ул. Тимирязева, 129
(ТД "Мир моды", корпус 10)
тел. --
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149
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ЧУП "Глобал Индастриал"
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пр. Партизанский, 182
тел. --
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со 2 по 15 мая 2018 - скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ
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150
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ул. Уборевича, 176
тел. --
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151
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пр. Рокоссовского, 4/4
тел. --
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152
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ул. Куйбышева, 40
тел. --
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153
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ИП Митрахович А.А.
|
ул. Плеханова, 72
тел. (017) 337 60 20
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в течение мая 2018 – скидка 20% для участников ВОВ
|
154
|
ОДО "Арт-Ледия"
|
пр. Любимова, 26/3
тел. 297 67 28
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в течение мая 2018 – скидка 35% для участников ВОВ
|
155
|
ЧУП "Агрорегион"
|
ул. Бурдейного, 13
тел. --
|
в течение мая 2018 – скидка 35% для участников ВОВ
|
156
|
ЗАО "Садко"
|
ул. Притыцкого, 12
тел. (017) 343 20 65
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% для участников ВОВ
|
157
|
ООО "Южный дом"
|
ул. Плеханова, 40
тел. (029) 651 13 47
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на ремонт одежды для участников ВОВ
|
158
|
пр. Жукова, 44
тел. --
|
159
|
ОДО "Деловые услуги"
|
ул. Казинца, 87
тел. 212 29 40
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% на ремонт одежды для участников ВОВ
|
160
|
ЧП "Винтаж-Стиль"
|
ул. Богдановича, 19
тел. (044) 566 22 19
|
со 2 по 15 мая 2018 - скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ
|
161
|
пр. Победителей, 11
тел. (044) 565 21 02
|
Услуги по ремонту ювелирных изделий
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162
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КУП "Аурум"
|
ул. Сурганова, 74
тел. (017) 331 10 21
|
со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% для участников ВОВ на ремонт ювелирных изделий
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163
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ул. Кульман, 5
тел. 292 51 31
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164
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пр. Любимова, 26
тел. 272 68 97
|
165
|
ул. Якубовского, 30/2
тел. (017) 392 34 83
|
166
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ул. Ольшевского, 10
тел. 204 21 89, 204 11 14
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со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% для участников ВОВ на ремонт ювелирных изделий и скидка 10% на изготовление ювелирных изделий
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