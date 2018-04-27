В Минске бытовые услуги ветеранам ВОВ в мае предоставят со скидками

Парикмахерские услуги

1 ООО "Натанди-Л" ул. Филимонова, 45 тел. 267 03 93 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатное обслуживание участников ВОВ

2 пр. Любимова, 41 тел. 274 90 41

3 ООО "Салон-Чародей" (мужская парикмахерская) пр. Независимости, 14 тел. (017) 327 65 02 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

4 ЧУП "Медуэйна" ул. Уманская, 51 тел. 226 30 28 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% на стрижки для участников ВОВ

5 ул. Жудро, 71 тел. 256 70 23

6 ул. Одинцова, 36/1 тел. 258 78 90

7 ул. Притыцкого, 40 тел. 290 89 44

8 ул. Андреевская, 7/1 тел. 290 92 99

9 ЧУП "Мечтание" ул. Жилуновича, 15 тел. 295 09 37 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

10 ул. Воронянского, 11 тел. 222 04 08

11 ОДО "Деловые услуги" пр. Независимости, 40а тел. 290 77 68 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

12 ул. Казинца, 87 тел. 212 29 40

13 ОДО "Усяж" ул. Есенина, 14 тел. 272 10 93 в течение мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

14 ул. Голубева, 11 тел. 297 68 89

15 ЧП "АртДин" ул. Е.Гедройца, 10 тел. (017) 372 31 60 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

16 ул. Р.Люксембург, 99 тел. 213 66 08

17 ЧУП "Нояр" пр. Партизанский, 147 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

18 ЧУП "Лояр" ул. Голодеда, 21 тел. (017) 340 32 45 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

19 ул. Шишкина, 26 тел. (017) 345 11 51

20 ул. Ташкентская, 20 тел. (017) 341 37 99

21 ООО "Южный дом" ул. Плеханова, 40 тел. (029) 651 13 47 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

22 ул. Авакяна, 28 тел. 298 55 50

23 ООО "Таис Фэшн" ул. Ульяновская, 33 тел. (017) 328 66 63 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

24 ЧУП "Стиль Транс" ул. Жуковского, 10/1 тел. 228 13 82 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

25 ЧУП "ТатВлад" ул. Уманская, 54 тел. 220 49 84 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

26 ул. Кижеватова, 66а тел. (017) 396 20 70

27 ул. Голубка, 2 тел. (017) 396 86 00

28 ЧУП "Мадьяр" ул. Притыцкого, 93 тел. 221 20 60 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

29 пр. Дзержинского, 91 тел. 236 17 18

30 ОДО "Парикмахерская "Назнакомка" ул. Передовая, 15 тел. 245 87 11 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

31 ЧП "НК-Стиль" 2-й пер. Багратиона, 20 тел. 299 59 59 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

32 ОДО "Ирисаль" ул. Жуковского, 6/2 тел. (017) 318 58 42 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

33 ЧУП "Жучок" ул. Гинтовта, 26 тел. (029) 750 50 02 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

34 ОДО "Ник-Сервис" ул. Кнорина, 7 тел. 280 13 85 в течение мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

35 ЧП "Тинике" ул. Воронянского, 11 тел. (029) 615 63 37 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

36 ООО "Ляфантаж" пр. Независимости, 85б тел. (029) 751 57 88 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

37 ЧУП "Два в одном" ул. Казинца, 85 тел. (017) 301 10 20 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

38 ЧП "Марта-Стиль" ул. Кирова, 19 тел. 222 27 61 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

39 ЧУП "Вероника-Стиль" ул. Селицкого, 79 тел. (017) 345 84 54 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

40 ОДО "Одинаки" ул. П.Глебки, 5 тел. 236 47 26 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

41 пр. Рокоссовского, 4/3 тел. (017) 369 09 68

42 ул. Уборевича, 176 тел. (044) 487 56 13

43 ООО "Михелен" ул. Каховская, 17 тел. 221 80 19 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

44 ООО "Профишарм" ул. Неманская, 16 тел. (017) 313 26 27 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на стрижки для участников ВОВ

45 ООО "ЭстетикМастер" ул. Кунцевщина, 29 тел. (029) 669 99 53 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

46 ЧП "Очаровательная маркиза" ул. Неманская, 14 тел. (029) 172 74 00 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

47 ЧП "Фортуна привата" ул. Горецкого, 20 тел. (017) 318 12 13 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

49 ЧП "Туся" ул. Бурдейного, 6в тел. (033) 903 17 26 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

50 ЧП "Мир восхищения" ул. Карастояновой, 17 тел. (029) 917 74 82 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

52 ЧП "Личный мастер" ул. Сурганова, 47/5 тел. 290 78 52 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

53 ООО "Гарсон" ул. Одоевского, 95 тел. (017) 397 80 20 в течение мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

54 ООО "Эстор" ул. Плеханова, 72 тел. 220 89 31 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатные стрижки для участников ВОВ

55 ЧУП "Бурая Ю.В." ул. Физкультурная, 26а тел .276 92 17 в течение мая 2018 – бесплатное обслуживание ветеранов ВОВ

Услуги бань

56 КУП "Городские бани" ул. Фабричная, 20А тел. 298 09 09 в течение года - скидка 50% на услуги общих отделений бань и индивидуальных душевых кабин для ветеранов ВОВ

57 ул. Московская, 7А тел. 200 67 11

58 ул. В.Хоружей, 44 тел. (017) 334 51 21

59 ул. Нестерова, 9 тел. 243 38 17

60 3-й пер. Можайского, 19 тел. 262 54 25

61 ул. Багратиона, 55А тел. 245 62 12

62 ул. Березогорская, 7 тел. 279 50 57

63 ул. Марьевская, 5 тел. 294 01 73

64 КУП "БытЭкс" ул. Украинская, 1 тел. 291 25 34 с 4 по 14 мая 2018 – скидка 20% на услуги общих и душевых отделений для ветеранов ВОВ

Услуги прачечных

65 КУП "Отдых" ул. Сухаревская, 26 тел. (017) 315 77 25 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатная стирка белья для участников ВОВ

66 КУП "Чайка" ул. Одоевского, 103А тел. 251 73 00 03.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

67 ул. Кульман, 5 тел. 292 50 11 10.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

68 ул. Пожарского, 27/1 тел. 242 04 22 07.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

69 ул. Кнорина, 55 тел. 267 42 49 14.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

70 ул. Ташкентская, 7 тел. (017) 341 75 55 11.05.2018 – скидка 50% на стирку белья методом самообслуживания для ветеранов ВОВ

71 СП "Белавтохимсервис" пр. Победителей, 41 тел. 203 93 04 со 2 по 10 мая 2018 - скидка 95% на стирку 5 кг белья для участников и ветеранов ВОВ

72 пр. Независимости, 21 (ГУМ) тел. (029) 696 76 98

73 пр. Победителей, 65 тел. (029) 393 06 09

Услуги химчистки

74 СП "Белавтохимсервис" пр. Победителей, 41 тел. 203 93 04 со 2 по 10 мая 2018 - скидка 95% на 2 единицы костюмно-платьевой группы для участников и ветеранов ВОВ

75 пр. Независимости, 21 (ГУМ) тел. (029) 696 76 98

76 пр. Победителей, 65 тел. (029) 393 06 09

77 КУП "Белхимчистка" пер. Ольшевского, 3 тел. 204 73 80 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 10% на химическую чистку трех единиц пальтово-костюмного ассортимента для участников, инвалидов и ветеранов ВОВ

78 ул. Тухачевского, 9 тел. 295 21 02

79 ООО "Экохимпрогресс" ул. Руссиянова, 11 тел. 264 07 57 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников ВОВ

80 ООО "Альтарес" ул. Герасименко, 28 тел. 246-38-71 со 2 по 10 мая 2018 – скидка 30% на химическую чистку трех единиц пальтово-костюмного ассортимента для участников, инвалидов и ветеранов ВОВ

81 пр. Партизанский, 150а тел. 300-11-63

82 ул. Притыцкого, 23 тел. 216-91-02

83 ул. Притыцкого, 93 тел. 227-02-66

84 ул. Лобанка, 94 тел. 254-14-24

85 ул. Ротмистрова, 40 тел. 392-69-67

86 ул. Есенина, 76 тел. 256-48-29

87 пр. Рокоссовского, 1а тел. 345-99-96

88 ул. Налибокская, 1 тел. 236-95-58

Фотоуслуги

89 ЗАО "Вилия" ул. Фабричная, 22 тел. 298 26 40 со 2 по 15 мая 2018 – льготный тариф на художественное и документальное фото для ветеранов и инвалидов ВОВ

90 ул. Я.Коласа, 42 тел. 280 27 79

91 ул. Чеботарева, 1/6 тел. 230 37 34

92 ул. Скрыганова, 4а тел. (017) 362 26 87

93 ул. Московская, 20 тел. 222 20 65

94 ул. Козыревская, 29а тел. 223 47 84

95 ул. Кирова, 4 тел. 200 76 94

96 ул. Могилевская, 12 тел. 220 55 12

97 пр. Любимова, 26 тел. 270 36 62

98 пр. Партизанский, 69 тел. 295 23 33

99 ул. Ташкентская, 7 тел. (017) 341 17 32

100 ул. Варвашени, 9 тел. 243 87 61

101 ул. Л.Чайкиной, 4 тел. 242 78 05

102 ул. Плеханова, 97/2 тел. (017) 367 38 62

103 пр. Победителей, 75/1 тел. 250 37 92

104 ул. Интернациональная,15 тел. 203 69 24

105 ул. Романовская Слобода, 9 тел. 200 91 22

106 ул. Притыцкого,12 тел. 213 09 73

107 ул. Якубовского, 30/2 тел. 258 87 20

108 ул. Киселева, 3 тел. 284 31 52

109 пр. Независимости, 44 тел. 284 45 51

110 ул. М.Танка, 30/2 тел. 203 33 10

111 ул. Космонавтов, 29 тел. 270 61 92

112 ул. Лермонтова, 43 тел. 208 27 22

113 ул. Рафиева, 93/4 тел. 201 89 84

114 пр. газеты "Правда", 20 тел. 271 68 53

115 ул. Калиновского, 55 тел. 281 45 29

116 ул. Я.Коласа, 69 тел. 288 30 29

117 ул. Руссиянова, 36 тел. 264 02 26

118 ул. Волгоградская, 11 тел. 263 49 03

119 ул. Сурганова, 74 тел. 292 60 01

120 ул. Кульман, 5 тел. 292 51 21

121 ул. Слободская, 63 тел. 206 29 89

122 станция метро "Уручье" (выход на ул. Руссиянова) тел. (044) 584 05 60

Услуги по ремонту обуви ( скидка предоставляется на личную обувь )

123 ЧУП "Мурадян" пр. Рокоссовского,78/2 (017) 367 59 77 со 2 по 15 мая 2018 – бесплатная услуга по ремонту 1 пары обуви для участников ВОВ

124 пр. Рокоссовского, 98а тел. --

125 ИП Хващевский С.А. ул. Варвашени, 9 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% на мелкий и средний ремонт обуви для участников ВОВ

126 ИП Рыбаков С.В. ул. Серафимовича, 8а тел. -- в течение мая 2018 - скидка 20% для участников ВОВ

127 СЗАО "Ялина" ул. Ротмистрова, 40 тел. (017) 344 34 11 в течение года - скидка 30% на мелкий и средний ремонт для участников и инвалидов ВОВ

128 ул. Я.Лучины, 14 тел. 299 16 91

129 ул. Ольшевского, 10 тел. 205 09 86

130 ул. Уручская, 7 тел. (017) 380 07 14

131 ул. Гамарника, 22/1 тел. 261 37 00

132 б-р Шевченко, 1 тел. 288 08 52

133 ЧУП "Перфетто" пр. Независимости, 155/1 тел. 267 00 84 со 2 по 15 мая 2018 - бесплатная услуга по ремонту для участников и инвалидов ВОВ

134 ООО "РемОбувьБыт" ул. Кульман, 5 тел. -- в течение мая 2018 – скидка 20% для участников ВОВ

135 ЧУП "ВИРИ" ул. Бурдейного, 13 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ

136 пр. газ. "Звезда", 49 тел. --

137 ЧП "Метельский" ул. Лобанка, 58 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ

138 ул. Лобанка, 105 тел. --

139 ул. Горецкого, 43 тел. --

140 ЧП "КеяАртсервис" Логойский тр., 29 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% для участников и ветеранов ВОВ

Ремонт швейных изделий

141 КУП "Отдых" ул. Одинцова, 36 тел. (017) 365 58 84 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на пошив и ремонт одежды для участников ВОВ

142 ООО "РемОбувьБыт" пр. Пушкина, 24 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% на ремонт одежды для участников ВОВ

143 ЧП "Вири" пр. газеты "Звезда", 49 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 - скидка 50% на ремонт одежды для участников ВОВ

144 ЧУП "Полианна" ул. Плеханова, 20 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% на ремонт одежды для участников ВОВ

145 пр. Независимости, 40а тел. --

146 ул. Слободская, 63 тел. --

147 ЧП "Кевос" ул. Брилевская, 14 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% для участников ВОВ

148 ул. Тимирязева, 129 (ТД "Мир моды", корпус 10) тел. --

149 ЧУП "Глобал Индастриал" пр. Партизанский, 182 тел. -- со 2 по 15 мая 2018 - скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ

150 ул. Уборевича, 176 тел. --

151 пр. Рокоссовского, 4/4 тел. --

152 ул. Куйбышева, 40 тел. --

153 ИП Митрахович А.А. ул. Плеханова, 72 тел. (017) 337 60 20 в течение мая 2018 – скидка 20% для участников ВОВ

154 ОДО "Арт-Ледия" пр. Любимова, 26/3 тел. 297 67 28 в течение мая 2018 – скидка 35% для участников ВОВ

155 ЧУП "Агрорегион" ул. Бурдейного, 13 тел. -- в течение мая 2018 – скидка 35% для участников ВОВ

156 ЗАО "Садко" ул. Притыцкого, 12 тел. (017) 343 20 65 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% для участников ВОВ

157 ООО "Южный дом" ул. Плеханова, 40 тел. (029) 651 13 47 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 50% на ремонт одежды для участников ВОВ

158 пр. Жукова, 44 тел. --

159 ОДО "Деловые услуги" ул. Казинца, 87 тел. 212 29 40 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 20% на ремонт одежды для участников ВОВ

160 ЧП "Винтаж-Стиль" ул. Богдановича, 19 тел. (044) 566 22 19 со 2 по 15 мая 2018 - скидка 50% для участников и ветеранов ВОВ

161 пр. Победителей, 11 тел. (044) 565 21 02

Услуги по ремонту ювелирных изделий

162 КУП "Аурум" ул. Сурганова, 74 тел. (017) 331 10 21 со 2 по 15 мая 2018 – скидка 30% для участников ВОВ на ремонт ювелирных изделий

163 ул. Кульман, 5 тел. 292 51 31

164 пр. Любимова, 26 тел. 272 68 97

165 ул. Якубовского, 30/2 тел. (017) 392 34 83