В Минске изменяется график движения на некоторых пригородных маршрутах

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 февраля изменяется график движения на некоторых пригородных автобусных маршрутах, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

В частности, по маршруту № 279У "ул. Брилевская - Атолино" отменяется выполнение рейсов по будням в 6.00 от ул. Брилевской и в 19.00, 23.20 - из д. Атолино. Но дополнительно организуется рейс от ул. Брилевской в 5.50 также по будним дням.

По маршруту № 429 "ДС Дружная - Атолино" отменяются отправления от ДС "Дружная" в 7.00, 7.30, из д. Атолино - в 6.30, 7.50, 8.20 по будним дням.

А по маршруту № 429Э "ДС Дружная - Атолино" график движения в будни меняется полностью. Теперь первое отправление от ДС "Дружная" будет в 6.45, последнее - в 19.00; из д. Атолино - в 6.20 и 23.30 соответственно. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ГП "Минсктранс".-0-