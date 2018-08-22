В Минске на Фестивале науки можно будет увидеть живую акулу и поучаствовать в бою роботов

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Фестивале науки, который пройдет 8 сентября в Центральном ботаническом саду, можно будет увидеть живую акулу и поучаствовать в бою роботов. Об этом сообщил журналистам научный сотрудник Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси Александр Зайцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В одной из зон фестиваля будут участвовать школы робототехники, которые проведут мастер-классы по созданию роботов. В них смогут попробовать свои силы не только дети, но и взрослые. Мы также проведем роботурнир, в котором сразятся роботы, созданные нашими гостями. Мы уже принимаем заявки на участие в нем. Заявку можно найти и заполнить в группах фестиваля в социальных сетях", - отметил ученый.

Александр Зайцев сообщил, что во время выставки своими достижениями поделятся такие структуры НАН, как Институт ботаники, Ботанический сад, НПЦ по продовольствию и другие. Будут представлены стартапы в сфере IT, электротранспорта. Например, приложение, которое позволяет определить здоровье человека, приложив мобильный телефон к грудной клетке, а также дозиметр, который подключается к телефону. Можно будет прокатиться на электросамокате и электровелосипеде. Научно-практический центр по биоресурсам покажет мобильный океанариум, в котором можно будет увидеть небольшую акулу. Научный сотрудник добавил, что, помимо Национальной академии наук, в фестивале примут участие и партнеры: музеи науки, популярные лекторы, школы робототехники.

Планируется организовать лекционную, развлекательную, космическую, археологическую, детскую, робо- зоны, информационный центр по атомной энергии, а также выставку разработок ученых НАН, фудкорт.

Фестиваль науки пройдет 8 сентября с 12.00 до 20.00 в Центральном ботаническом саду. Он будет приурочен не только к празднованию Дня города Минска, но и к 90-летию Национальной академии наук. За неделю до события подробная программа и карта мероприятия будут размещены в интернете, в том числе на сайте фестиваля scifest.by. Многие лекции и мастер-классы будут проходить параллельно, поэтому с программой лучше ознакомиться заранее. Чтобы попасть на фестиваль, необходимо приобрести входной билет в Ботанический сад.-0-