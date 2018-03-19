В Минске на каникулах предусмотрена работа 247 школьных лагерей

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экскурсии на предприятия, бесплатные киносеансы и спектакли организуют для минских школьников на весенних каникулах, сообщила сегодня председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в городе с 26 по 31 марта на базе учреждений общего среднего образования откроется 247 лагерей с дневным пребыванием, которые примут почти 10,6 тыс. учащихся. Размер средств на удешевление стоимости путевки в школьный лагерь составит Br25,8 на 6 дней, сумма родительской доплаты - Br5,28-11,52 в зависимости от возраста ребенка.

Для ребят предусмотрена культурно-развлекательная программа, включающая спортивные мероприятия, занятия по интересам в кружках, секциях, клубах, творческих мастерских, знакомство с музейными экспозициями.

Пройдут акция "Весенний квадрат", участники которой посетят Национальную и районные библиотеки, показы художественных и анимационных фильмов.

В числе приоритетных направлений - промышленный туризм. Школьники в дни каникул побывают в Республиканском гидрометеоцентре, на предприятии "Алеся", Минском часовом заводе, трамвайном парке и др. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец предложил также подключить к организации досуга молодежи частный бизнес, аквапарк. "В Минске много предприятий, где было бы интересно побывать школьникам", - сказал он.-0-