В Минске обновлен перечень помещений, предоставляемых безвозмездно под создание рабочих мест

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обновлен перечень помещений, предоставляемых в безвозмездное пользование под создание рабочих мест, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Минского городского территориального фонда государственного имущества Светлана Нагорнова.

Всего в перечне в настоящее время насчитывается 68 объектов недвижимости площадью от 3,3 кв.м до 522,4 кв.м. Как правило, они размещаются на первом этаже или в подвале жилых домов. Наибольшее количество предлагаемых представителям бизнеса площадок расположено в Заводском районе. Предприниматели могут открыть здесь офисы, интернет-магазины, склады, швейные производства, творческие мастерские, объекты общественного питания, выставочные залы, проектные бюро, оказывать страховые, образовательные, туристические, физкультурно-оздоровительные и иные услуги.

Из списка были исключены 10 объектов, на которые нашлись арендаторы, на один объект оформлен договор безвозмездного пользования, еще по двум помещениям документы проходят согласование, по трем находятся в работе. Также по результатам обследования добавлены новые адреса.

С алгоритмом предоставления в безвозмездное пользование недвижимого имущества можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома. По истечении срока действия договора безвозмездного пользования юридические лица и ИП при выполнении своих обязательств вправе арендовать эти помещения без аукциона. Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов от 29 ноября 2017 года №363.-0-