В Минске организованы консультации по вопросам призыва на военную службу

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультации граждан по вопросам призыва на срочную военную службу, службу в резерве организованы в Минске. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на сайт Мингорисполкома.
Интересующую информацию призывникам и их родителям можно получить в кабинете №235 в городском сборном пункте (ул. Ангарская, 8) либо по телефону 8-017-345-27-67.
Также во время призыва на срочную военную службу, службу в резерве организуется проведение консультаций граждан по вопросам призыва Генеральным штабом Вооруженных Сил. Необходимую информацию можно получить, позвонив по телефонам: 8-017-297-17-81, 8-017-297-18-92 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 15.00 до 17.00.
Очередные мероприятия по призыву граждан Беларуси мужского пола на срочную военную службу, службу в резерве проходят в феврале-мае текущего года.-0-
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