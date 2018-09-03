В Минске подготовят предложения по благоустройству к II Европейским играм

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по благоустройству городской среды к II Европейским играм подготовят в Минске, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, планируется сделать обязательной для субъектов хозяйствования разработку схем озеленения и цветочного оформления прилегающих территорий. Изменения ожидают сферу наружной рекламы. Будет сформирован план мероприятий по концепциям рекламного оформления основных магистралей столицы.

Кроме того, комитет архитектуры и градостроительства считает важным обратить внимание на малые архитектурные формы, уличную мебель, чтобы они соответствовали столичному статусу. "Главное - оригинальность, простота и качество. Нужно сконцентрировать все ресурсы на благоустройстве главных городских магистралей, МКАД, спортивных объектов, территорий вдоль веломаршрутов, вблизи мест проживания гостей, станций метрополитена, фан-зон, транспортной инфраструктуры", - считает Павел Лучинович.

По его мнению, эскизы планируемых преобразований должны согласовываться с архитекторами и управлением городского хозяйства. Одно из требований - исключить самовольную фрагментарную окраску фасадов зданий. Также комитет изучит возможность установки в местах массового отдыха питьевых фонтанчиков.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец предложил провести в городе серию семинаров по тематике благоустройства, чтобы обозначить основные подходы к ландшафтному дизайну, градостроительному развитию.-0-