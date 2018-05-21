В Минске последний звонок прозвенит для 10 тыс. одиннадцатиклассников

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске последний звонок 30 мая прозвенит более чем для 10 тыс. одиннадцатиклассников, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич, передает корреспондент БЕЛТА.

Выпускники получат билеты в многофункциональный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена" на республиканский праздник, посвященный окончанию учебного года. С 16.30 возле спорткомплекса начнут работу интерактивные площадки, фотозоны, выступят творческие коллективы.

"В настоящее время дорабатываются вопросы содержания мероприятий. Будет обеспечена общественная безопасность, скорректированы маршруты и график движения транспорта", - отметил Виталий Пригодич.

Также 30 мая торжественные мероприятия с 10.00 до 11.00 пройдут во всех школах. Для девятиклассников до 21.00 организуют различные досуговые мероприятия, экскурсионные программы.

Выпускные вечера состоятся 9 июня с 21.00 на базе учреждений общего среднего образования, в исключительных случаях - в учреждениях культуры. "Таких школ, где нет возможности провести выпускные, в городе ежегодно насчитывается около 20. Время окончания мероприятий определяют учебные заведения самостоятельно по согласованию с районными администрациями. Ориентировочно это 4-6 часов утра. Во встречах традиционно принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти, общественных объединений, шефствующих организаций, выдающиеся деятели искусства, культуры и спорта", - отметил Виталий Пригодич.

Последние учебные занятия пройдут 31 мая. Обучение на уровне базовой школы в городе завершают более 15 тыс. учащихся, средней школы - чуть более 10 тыс. детей (на 777 человек больше, чем в прошлом году).

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Ученики 9-х классов сдают три, 11-х (12-х) - четыре экзамена. С 12 июня по 2 июля пройдет централизованное тестирование, резервными днями определены 6, 8, 10 июля. С целью исключения возможности участия в конкурсе на получение высшего образования абитуриентов с низким уровнем подготовки установлены пороговые значения тестового балла.-0-