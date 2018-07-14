В Минске с 23 июля закрывается движение транспорта на участке ул. Чижевских

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта временно закрывается с 23 июля в Минске на участке улицы Чижевских от Игуменского тракта до улицы Я.Лучины, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".
Изменения действуют до 12 августа. Автобусы №102 будут ходить по улице Маяковского, Игуменскому тракту, улицам Я.Лучины, Турова и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на участке, включая остановку "Чижевских" по Игуменскому тракту, в обоих направлениях.
Движение автобусов №3С организуется по улице Маяковского, Игуменскому тракту, улицам Я.Лучины, Турова и далее по маршруту, автобусов №85С со стороны МКАД - по улицам Турова, Я.Лучины, Игуменскому тракту, улице Маяковского и далее по маршруту без выполнения промежуточных остановок.-0-
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