В Минске у нелегальных торговцев с машин с начала года арестовали 13 авто

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у нелегальных торговцев, которые продавали товары с машин, в январе-сентябре арестовали 13 транспортных средств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Также у незаконных предпринимателей изъяли товары на общую сумму более Br19 тыс., в том числе 791,45 кг сала и мясной продукции, почти 1,2 тыс. л стеклоомывающей жидкости, 161,5 кг свежемороженой, копченой, соленой рыбы и рыбных консервов, свыше 1 тыс. кг овощей и фруктов, 88,98 кг молочных продуктов, более 500 единиц непродовольственных товаров (монетницы, скатерти, искусственные цветы и др.).

Кроме того, продавцам-нелегалам начисляется ставка единого налога, а тем, кто попал в поле зрения налоговой службы не первый раз, - ставка в пятикратном размере.

Всего в текущем году выявлено 68 фактов торговли без государственной регистрации. Как правило, нелегально продают в столице фрукты, селедку, сало, чай, кофе, непродовольственные товары (носки, трусы, очки, ложки, чулочно-носочные изделия и др.). Около половины продавцов - жители других регионов.

Действия таких физических лиц квалифицируются по ч.1-1 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, а также до 100% суммы дохода, полученного незаконным путем.

"Кроме традиционной торговли без документов все чаще появляются новые формы организации предпринимательской деятельности. В частности, проводятся сомнительные операции по карт-счетам клиентов банков при оформлении онлайн-заявки на получение кредита. Нередки случаи, когда на интернет-сайтах, предлагающих различные товары, указывается недостоверная информация о продавцах. Как правило, речь идет о реализации смартфонов популярной марки", - рассказали в инспекции МНС.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию (например, покупка некачественного гаджета с невозможностью его вернуть) специалисты рекомендуют покупателям задуматься, у кого и по какой цене приобретать товар. Налоговая служба в свою очередь анализирует информацию, размещенную в социальных сетях, чтобы пресекать факты нелегальной торговли. В текущем году уже выявлено 23 физических лица, нарушивших законодательство. Это как незаконная предпринимательская деятельность, так и деятельность, не требующая регистрации в качестве субъекта хозяйствования, для осуществления которой необходимо уплачивать единый налог (репетиторские услуги, услуги по ведению свадеб, парикмахерские и т.д.).

Гражданам предъявлен налог на общую сумму около Br4,5 тыс., а сумма дохода, полученного от осуществления такой деятельности и конфискованного экономическим судом Минска, составила около Br4,3 тыс.-0-