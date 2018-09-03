3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске усовершенствовали градостроительный кадастр, сообщил директор КУП "Минский городской центр инжиниринговых услуг" Денис Еременко сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время проводится тестовая эксплуатация новой геоинформационной системы. Предыдущий кадастр не соответствовал современным требованиям, к преимуществам новой версии относятся более широкий набор данных, упрощенная процедура пользования. Кроме того, улучшен функционал, применена мировая система координат. Интерес к разработке проявили городские структуры Бреста.

"В новой системе практически исключены ошибки при наполнении. К программе уже подключены "Минскградо", комитет землеустройства Мингорисполкома, "Белгипрозем", работаем над дальнейшим ее распространением в районы. В целом можно говорить о положительных результатах", - отметил Денис Еременко.

Также в текущем году предприятие стало выполнять функции заказчика и технического надзора на объектах четвертого класса сложности. В 2019 году рассчитывает получить необходимые документы для осуществления таких функций в отношении объектов третьего класса сложности, внедрить услугу по выполнению инженерных геодезических изысканий.

КУП "Минский городской центр инжиниринговых услуг" создано в соответствии с решением Мингорисполкома в 2007 году на базе комитета архитектуры и градостроительства горисполкома. Основные функции - подготовка разрешительной документации на строительство, сбор исходных данных, согласование проектной документации, инженерные услуги в области строительства и ведение градостроительного кадастра.

За январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка предприятия возросла на 30% за счет повышения производительности труда и превысила Br1,7 млн. Основные поступления обеспечивают услуги по подготовке разрешительной документации.-0-